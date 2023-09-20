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"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу
"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу - РИА Новости Крым, 20.09.2023
"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу
РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T10:00
2023-09-20T10:59
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября - 10.00. Пресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу".Центральная библиотека Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма проводит IХ Литературный фестиваль "КрымБукФест", лейтмотивом которого в этом году станет тема "Русские писатели и Крым". Проект направлен на популяризацию лучших образцов русской классической литературы, содействие возрождению духовных ценностей и идеалов в отечественной литературе, развитие творческого общения литераторов различных регионов России.Участники:— министр культуры Республики Крым Татьяна МАНЕЖИНА;— директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор МОСКВИН;— директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена ЯСИНОВА;— директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана НЕМИРОВИЧ.
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пресс-центр, фото

"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу

10:00 20.09.2023 (обновлено: 10:59 20.09.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября - 10.00. Пресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу".
Центральная библиотека Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма проводит IХ Литературный фестиваль "КрымБукФест", лейтмотивом которого в этом году станет тема "Русские писатели и Крым". Проект направлен на популяризацию лучших образцов русской классической литературы, содействие возрождению духовных ценностей и идеалов в отечественной литературе, развитие творческого общения литераторов различных регионов России.
В чем значимость фестиваля с точки зрения развития и популяризации русской литературы? Насколько насыщена и разнообразна программа мероприятия? Какие именитые гости выступят на площадке фестиваля? Почему важно поднимать вопросы качества популяризации литературы в современном обществе?
Участники:
— министр культуры Республики Крым Татьяна МАНЕЖИНА;
— директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор МОСКВИН;
— директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена ЯСИНОВА;
— директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана НЕМИРОВИЧ.
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковПресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу"
Пресс-конференция КрымБукФест-2023: популяризация Крыма через литературу
1 из 5
Пресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу"
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковМинистр культуры Республики Крым Татьяна Манежина
Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина
2 из 5
Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковДиректор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Москвин
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Москвин
3 из 5
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Москвин
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковДиректор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова
Директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова
4 из 5
Директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковДиректор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана Немирович
Директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана Немирович
5 из 5
Директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана Немирович
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
 
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