"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу
10:00 20.09.2023 (обновлено: 10:59 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября - 10.00. Пресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу".
Центральная библиотека Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма проводит IХ Литературный фестиваль "КрымБукФест", лейтмотивом которого в этом году станет тема "Русские писатели и Крым". Проект направлен на популяризацию лучших образцов русской классической литературы, содействие возрождению духовных ценностей и идеалов в отечественной литературе, развитие творческого общения литераторов различных регионов России.
В чем значимость фестиваля с точки зрения развития и популяризации русской литературы? Насколько насыщена и разнообразна программа мероприятия? Какие именитые гости выступят на площадке фестиваля? Почему важно поднимать вопросы качества популяризации литературы в современном обществе?
Участники:
— министр культуры Республики Крым Татьяна МАНЕЖИНА;
— директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор МОСКВИН;
— директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена ЯСИНОВА;
— директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана НЕМИРОВИЧ.
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковПресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу"
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Пресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу"
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковМинистр культуры Республики Крым Татьяна Манежина
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Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковДиректор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Москвин
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Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Москвин
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковДиректор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова
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Директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковДиректор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана Немирович
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Директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана Немирович
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков