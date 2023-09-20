https://crimea.ria.ru/20230920/krymbukfest-2023-populyarizatsiya-kryma-cherez-literaturu-1131198265.html

"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу

"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу - РИА Новости Крым, 20.09.2023

"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу

РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T10:00

2023-09-20T10:00

2023-09-20T10:59

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября - 10.00. Пресс-конференция "КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу".Центральная библиотека Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма проводит IХ Литературный фестиваль "КрымБукФест", лейтмотивом которого в этом году станет тема "Русские писатели и Крым". Проект направлен на популяризацию лучших образцов русской классической литературы, содействие возрождению духовных ценностей и идеалов в отечественной литературе, развитие творческого общения литераторов различных регионов России.Участники:— министр культуры Республики Крым Татьяна МАНЕЖИНА;— директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор МОСКВИН;— директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена ЯСИНОВА;— директор Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского Светлана НЕМИРОВИЧ.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, фото