https://crimea.ria.ru/20241129/gololeditsa-i-tuman-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1142070368.html

Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь 29 ноября в южных районах пройдет дождь, в... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T00:01

2024-11-29T00:01

2024-11-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь 29 ноября в южных районах пройдет дождь, в горах - мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +9...+11.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь, в Судаке, Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +7, днем +8...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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