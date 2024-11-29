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Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь 29 ноября в южных районах пройдет дождь, в... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T00:01
2024-11-29T00:01
2024-11-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь 29 ноября в южных районах пройдет дождь, в горах - мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +9...+11.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь, в Судаке, Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +7, днем +8...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Гололедица и туман: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь 29 ноября в южных районах пройдет дождь, в горах - мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +7; днем +6…+11, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +9...+11.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь, в Судаке, Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +7, днем +8...+11 градусов.
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