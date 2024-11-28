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"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана
"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана - РИА Новости Крым, 28.11.2024
"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана
Новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею" распространяется в России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T20:32
2024-11-28T20:32
мошенничество
лотерея
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею" распространяется в России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. В полиции призывают к бдительности и информируют о том, что по закону все расходы на проведение лотерей ложатся на их организаторов, а налог на выигрыш оплачивается победителем после получения выигрыша либо организаторами – в этом случае сумма выплачивается за вычетом размера налога.Также мошенники научились списывать все средства со счетов жертв под предлогом участия в лотереи от крымского банка, предупредили ранее в пресс-службе МВД по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники взялись за автовладельцевВ Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознатьКредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, лотерея, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с легендой о лотерее

20:32 28.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею" распространяется в России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Вам поступает звонок или сообщение с радостной новостью о том, что вы счастливчик и вам полагается выигрыш – денежная сумма, бытовая техника и так далее. Далее следует требование перевести мошенникам небольшую сумму для покрытия издержек на организацию лотереи или для оплаты налога с выигрыша", – рассказали суть схемы в полиции.

Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. В полиции призывают к бдительности и информируют о том, что по закону все расходы на проведение лотерей ложатся на их организаторов, а налог на выигрыш оплачивается победителем после получения выигрыша либо организаторами – в этом случае сумма выплачивается за вычетом размера налога.
Также мошенники научились списывать все средства со счетов жертв под предлогом участия в лотереи от крымского банка, предупредили ранее в пресс-службе МВД по Крыму.
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МошенничествоЛотереяНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Общество
 
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