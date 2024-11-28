https://crimea.ria.ru/20241128/vy-vyigrali-v-lotereyu-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-1142202489.html

"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана

"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана - РИА Новости Крым, 28.11.2024

"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана

Новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею" распространяется в России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T20:32

2024-11-28T20:32

2024-11-28T20:32

мошенничество

лотерея

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Новая схема дистанционного мошенничества с сообщениями о "выигрыше в лотерею" распространяется в России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. В полиции призывают к бдительности и информируют о том, что по закону все расходы на проведение лотерей ложатся на их организаторов, а налог на выигрыш оплачивается победителем после получения выигрыша либо организаторами – в этом случае сумма выплачивается за вычетом размера налога.Также мошенники научились списывать все средства со счетов жертв под предлогом участия в лотереи от крымского банка, предупредили ранее в пресс-службе МВД по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники взялись за автовладельцевВ Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознатьКредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, лотерея, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество