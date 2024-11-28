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ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб - РИА Новости Крым, 28.11.2024
ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
Боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, с 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T22:41
2024-11-28T22:54
сирия
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, с 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не менее 400 боевиков, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.Игнасюк уточнил, что за прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе, уничтожено не менее 400 боевиков.Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*: в провинции Идлиб - 12 обстрелов, в провинции Алеппо - один обстрел.*Террористические организации, запрещенные в России.
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Новости
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РИА Новости Крым
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сирия, происшествия, в мире, новости
ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб

ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб

22:41 28.11.2024 (обновлено: 22:54 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, с 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не менее 400 боевиков, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"С 7.50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра"*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская Арабская Армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России", - сказал он на брифинге.
Игнасюк уточнил, что за прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе, уничтожено не менее 400 боевиков.
Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*: в провинции Идлиб - 12 обстрелов, в провинции Алеппо - один обстрел.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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