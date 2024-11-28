https://crimea.ria.ru/20241128/sk-rf-zainteresovalsya-zagryazneniem-ozera-v-sakakh-kanalizatsionnymi-stokami-1142233489.html

СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками

СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками - РИА Новости Крым, 28.11.2024

СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками

СК России взяло на контроль проверку крымскими следователями сообщений о канализационных сбросах в Сакское озеро, которые, как утверждают местные жители,... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T22:05

2024-11-28T22:05

2024-11-28T22:05

крым

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александр бастрыкин

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. СК России взяло на контроль проверку крымскими следователями сообщений о канализационных сбросах в Сакское озеро, которые, как утверждают местные жители, происходят из-за построенных, но неработающих очистных сооружений. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин."В социальной сети сообщается, что в городе Саки Республики Крым ранее возведенные очистные сооружения не введены в эксплуатацию, из-за чего канализационные отходы с местных предприятий сбрасываются в Сакское озеро, загрязняя его. Мер к устранению нарушений не принимается", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю организовали проверку информации о нарушении природоохранного законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России

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2024

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