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СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками
СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками - РИА Новости Крым, 28.11.2024
СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками
СК России взяло на контроль проверку крымскими следователями сообщений о канализационных сбросах в Сакское озеро, которые, как утверждают местные жители,... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T22:05
2024-11-28T22:05
2024-11-28T22:05
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александр бастрыкин
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. СК России взяло на контроль проверку крымскими следователями сообщений о канализационных сбросах в Сакское озеро, которые, как утверждают местные жители, происходят из-за построенных, но неработающих очистных сооружений. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин."В социальной сети сообщается, что в городе Саки Республики Крым ранее возведенные очистные сооружения не введены в эксплуатацию, из-за чего канализационные отходы с местных предприятий сбрасываются в Сакское озеро, загрязняя его. Мер к устранению нарушений не принимается", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю организовали проверку информации о нарушении природоохранного законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
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крым, новости крыма, александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, саки, экология
СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками
Бастрыкин взял на контроль проверку сведений о загрязнении стоками Сакского озера в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. СК России взяло на контроль проверку крымскими следователями сообщений о канализационных сбросах в Сакское озеро, которые, как утверждают местные жители, происходят из-за построенных, но неработающих очистных сооружений. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.
"В социальной сети сообщается, что в городе Саки Республики Крым ранее возведенные очистные сооружения не введены в эксплуатацию, из-за чего канализационные отходы с местных предприятий сбрасываются в Сакское озеро, загрязняя его. Мер к устранению нарушений не принимается", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю организовали проверку информации о нарушении природоохранного законодательства.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – уточнили в СК.
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