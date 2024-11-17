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Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России

Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T21:07

2024-11-17T21:07

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александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

керчь

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством.Отмечается, что сообщение о незаконной застройке береговой зоны в Керчи было опубликовано в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России, после чего распространилось в сети и СМИ.По информации заявителя, в сквере на набережной, где раньше были детские аттракционы, по планам застройщика, получившего участок, должен появиться теперь многоквартирный дом.В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю уже начали процессуальную проверку.Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.Также он поручил руководителю структурного подразделения в Крыму Владимиру Терентьеву представить ему доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Ранее, в июле, сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о незаконной застройке Казачьей бухты в Севастополе, возбужденное местным Следкомом после проверки фактов, опубликованных гражданами в сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), керчь, новости крыма, крым