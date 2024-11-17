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Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T21:07
2024-11-17T21:07
2024-11-17T21:07
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
керчь
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством.Отмечается, что сообщение о незаконной застройке береговой зоны в Керчи было опубликовано в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России, после чего распространилось в сети и СМИ.По информации заявителя, в сквере на набережной, где раньше были детские аттракционы, по планам застройщика, получившего участок, должен появиться теперь многоквартирный дом.В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю уже начали процессуальную проверку.Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.Также он поручил руководителю структурного подразделения в Крыму Владимиру Терентьеву представить ему доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Ранее, в июле, сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о незаконной застройке Казачьей бухты в Севастополе, возбужденное местным Следкомом после проверки фактов, опубликованных гражданами в сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), керчь, новости крыма, крым
Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
СК РФ взял на контроль проверку следователями в Крыму законности застройки берега в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством.
Отмечается, что сообщение о незаконной застройке береговой зоны в Керчи было опубликовано в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России, после чего распространилось в сети и СМИ.
По информации заявителя, в сквере на набережной, где раньше были детские аттракционы, по планам застройщика, получившего участок, должен появиться теперь многоквартирный дом.
"Заявителем указывается, что расположение здания в водоохранной зоне небезопасно ввиду повышенного уровня грунтовых вод. Кроме того, в связи с застройкой ограничивается свободный доступ местных жителей к морю", – говорится в сообщении ведомства.
В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю уже начали процессуальную проверку.
Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.
Также он поручил руководителю структурного подразделения в Крыму Владимиру Терентьеву представить ему доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Ранее, в июле, сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о незаконной застройке Казачьей бухты в Севастополе
, возбужденное местным Следкомом после проверки фактов, опубликованных гражданами в сети.
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