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В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране
В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране - РИА Новости Крым, 17.11.2024
В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране
Энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала одновременные отключения электроэнергии по всей стране в понедельник, 18 ноября. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T20:27
2024-11-17T20:34
украина
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новости
электроэнергия
электричество
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лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала одновременные отключения электроэнергии по всей стране в понедельник, 18 ноября.Уточняется, что причиной временного возврата ограничений является "повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки".Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела оказались обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.Позже в Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе аэродромам, объектам газодобычи и энгергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городеАрмия России продвинулась в ДНР на нескольких направленияхФормирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области
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РИА Новости Крым
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украина, укрэнерго, новости, электроэнергия, электричество, электросети, лэп, отключение электроэнергии
В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране

О введении одновременных отключений света по всей стране сообщили в "Укрэнерго"

20:27 17.11.2024 (обновлено: 20:34 17.11.2024)
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПамятник князю Владимиру в Киеве
Памятник князю Владимиру в Киеве
© SERGEI SUPINSKY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала одновременные отключения электроэнергии по всей стране в понедельник, 18 ноября.

"Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно", – сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании Украины.

Уточняется, что причиной временного возврата ограничений является "повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки".
Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела оказались обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.
Позже в Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе аэродромам, объектам газодобычи и энгергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
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