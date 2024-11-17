В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране
О введении одновременных отключений света по всей стране сообщили в "Укрэнерго"
20:27 17.11.2024 (обновлено: 20:34 17.11.2024)
© SERGEI SUPINSKY / AFPПамятник князю Владимиру в Киеве
© SERGEI SUPINSKY / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала одновременные отключения электроэнергии по всей стране в понедельник, 18 ноября.
"Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно", – сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании Украины.
Уточняется, что причиной временного возврата ограничений является "повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки".
Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела оказались обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.
Позже в Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе аэродромам, объектам газодобычи и энгергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
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