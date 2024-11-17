https://crimea.ria.ru/20241117/ukrenergo-anonsirovala-odnovremennye-otklyuchenie-sveta-po-vsey-strane-1141927072.html

В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране

В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране - РИА Новости Крым, 17.11.2024

В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране

Энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала одновременные отключения электроэнергии по всей стране в понедельник, 18 ноября. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T20:27

2024-11-17T20:27

2024-11-17T20:34

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала одновременные отключения электроэнергии по всей стране в понедельник, 18 ноября.Уточняется, что причиной временного возврата ограничений является "повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки".Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела оказались обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.Позже в Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе аэродромам, объектам газодобычи и энгергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городеАрмия России продвинулась в ДНР на нескольких направленияхФормирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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