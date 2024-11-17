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"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС

"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.11.2024

"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС

Мощный циклон накроет Крым на неделе, по всему полуострову ожидаются осадки экстремального характера – сильные ливни перейдут в снегопады. Такой прогноз в эфире РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T21:31

2024-11-17T21:31

2024-11-17T21:31

погода в крыму

крымская погода

крым

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евгений тишковец

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Мощный циклон накроет Крым на неделе, по всему полуострову ожидаются осадки экстремального характера – сильные ливни перейдут в снегопады. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Первые сутки рабочей недели, по словам Тишковца, еще будут напоминать выходные за счет южной тяги ветров. Утром в понедельник температура воздуха +2…+7, а днем +10… +15 градусов, что даже чуть выше, чем должно быть по многолетней норме, отметил специалист.В ночь на вторник также без осадков и довольно тепло: +5…+10 градусов. Но в дневные часы подойдет холодный фронт, и уже во второй половине дня прольются дожди, хотя воздух успеет прогреться до +11…+16."В среду – короткая передышка: +2…+7 ночью и +11… +16. Днем переменная облачность и без осадков", – сказал Тишковец.Но с четверга и до конца недели погодой будет управлять мощный циклон, так что "зима впервые так серьезно постучится в дверь к крымчанам", сказал эксперт.Самые сильные осадки ожидаются в четверг и в воскресенье. В эти дни, по оценкам синоптика, в Крыму выпадет до 30-35 мм. А это почти 75-80% от месячной нормы.При этом все дни будут наблюдаться серьезные температурные "горки", добавил он.Так, в четверг ночью это +7…+12, а днем +12…+17 градусов. В пятницу после ночных +6…+11 днем +2…+7. В субботу ночью 0…+5 и днем до +10 градусов днем. А в воскресенье +1… +6.Ранее в Гидрометцентре РК сообщали, что к следующим выходным Крым накроет первый снег, который ожидается уже по всей территории полуострова, а не только в горах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаВ ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю

https://crimea.ria.ru/20241117/pogodnyy-armageddon-povtoritsya-li-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-shtorm-veka-1141920679.html

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