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"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС
"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.11.2024
"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС
Мощный циклон накроет Крым на неделе, по всему полуострову ожидаются осадки экстремального характера – сильные ливни перейдут в снегопады. Такой прогноз в эфире РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T21:31
2024-11-17T21:31
погода в крыму
крымская погода
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
прогноз
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Мощный циклон накроет Крым на неделе, по всему полуострову ожидаются осадки экстремального характера – сильные ливни перейдут в снегопады. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Первые сутки рабочей недели, по словам Тишковца, еще будут напоминать выходные за счет южной тяги ветров. Утром в понедельник температура воздуха +2…+7, а днем +10… +15 градусов, что даже чуть выше, чем должно быть по многолетней норме, отметил специалист.В ночь на вторник также без осадков и довольно тепло: +5…+10 градусов. Но в дневные часы подойдет холодный фронт, и уже во второй половине дня прольются дожди, хотя воздух успеет прогреться до +11…+16."В среду – короткая передышка: +2…+7 ночью и +11… +16. Днем переменная облачность и без осадков", – сказал Тишковец.Но с четверга и до конца недели погодой будет управлять мощный циклон, так что "зима впервые так серьезно постучится в дверь к крымчанам", сказал эксперт.Самые сильные осадки ожидаются в четверг и в воскресенье. В эти дни, по оценкам синоптика, в Крыму выпадет до 30-35 мм. А это почти 75-80% от месячной нормы.При этом все дни будут наблюдаться серьезные температурные "горки", добавил он.Так, в четверг ночью это +7…+12, а днем +12…+17 градусов. В пятницу после ночных +6…+11 днем +2…+7. В субботу ночью 0…+5 и днем до +10 градусов днем. А в воскресенье +1… +6.Ранее в Гидрометцентре РК сообщали, что к следующим выходным Крым накроет первый снег, который ожидается уже по всей территории полуострова, а не только в горах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаВ ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, прогноз, новости крыма
"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС

Обложные дожди со снегом и гололедица ожидает Крым на следующей неделе – ФОБОС

21:31 17.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСнег в Крыму
Снег в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Мощный циклон накроет Крым на неделе, по всему полуострову ожидаются осадки экстремального характера – сильные ливни перейдут в снегопады. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Первые сутки рабочей недели, по словам Тишковца, еще будут напоминать выходные за счет южной тяги ветров. Утром в понедельник температура воздуха +2…+7, а днем +10… +15 градусов, что даже чуть выше, чем должно быть по многолетней норме, отметил специалист.
В ночь на вторник также без осадков и довольно тепло: +5…+10 градусов. Но в дневные часы подойдет холодный фронт, и уже во второй половине дня прольются дожди, хотя воздух успеет прогреться до +11…+16.
"В среду – короткая передышка: +2…+7 ночью и +11… +16. Днем переменная облачность и без осадков", – сказал Тишковец.
Но с четверга и до конца недели погодой будет управлять мощный циклон, так что "зима впервые так серьезно постучится в дверь к крымчанам", сказал эксперт.
Самые сильные осадки ожидаются в четверг и в воскресенье. В эти дни, по оценкам синоптика, в Крыму выпадет до 30-35 мм. А это почти 75-80% от месячной нормы.
"Будут настоящие камни с неба. В четверг ливни очень интенсивные. В пятницу они станут переходить в заряды мокрого снега. В субботу обложные осадки экстремального характера. И в воскресенье ливни снова будут превращаться в мокрые снегопады", – предупредил Тишковец.
При этом все дни будут наблюдаться серьезные температурные "горки", добавил он.
Так, в четверг ночью это +7…+12, а днем +12…+17 градусов. В пятницу после ночных +6…+11 днем +2…+7. В субботу ночью 0…+5 и днем до +10 градусов днем. А в воскресенье +1… +6.

"Плюс все будет сопровождаться штормовым ветром и гололедными явлениями в темное время суток. Так что надо готовиться к такой погоде", – подытожил эксперт.

Ранее в Гидрометцентре РК сообщали, что к следующим выходным Крым накроет первый снег, который ожидается уже по всей территории полуострова, а не только в горах.
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