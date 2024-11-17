https://crimea.ria.ru/20241117/mezhdunarodnyy-den-studentov--infografika-1141909529.html

Международный день студентов – инфографика

Международный день студентов – инфографика - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Международный день студентов – инфографика

17 ноября ежегодно в мире отмечается Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T19:38

2024-11-17T19:38

2024-11-17T19:38

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17 ноября ежегодно в мире отмечается Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Дата установлена в память чешских студентов – героев Сопротивления.28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства – 28 октября 1918 года. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, по ее участникам был открыт огонь. Один из студенческих лидеров был ранен и вскоре скончался.Его похороны 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. В ответ нацисты закрыли все чешские высшие учебные заведения, свыше 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине 17 ноября. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.Первый Международный день студентов отмечался в 1941 году.В наши дни Международный день студентов является днем объединения студентов всех факультетов и учебных заведений.Помимо Международного дня студентов во многих странах есть свой собственный студенческий праздник. Как его отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

студенты, праздники и памятные даты, высшее образование, общество, инфографика