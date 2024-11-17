https://crimea.ria.ru/20241117/kak-v-sevastopole-spasayut-nedonoshennykh-detey-1141924112.html

Как в Севастополе спасают недоношенных детей

Как в Севастополе спасают недоношенных детей - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Как в Севастополе спасают недоношенных детей

Более 150 недоношенных детей спасли в Севастополе с начала года благодаря опытным врачам и новейшему медицинскому оборудованию. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T20:48

2024-11-17T20:48

2024-11-17T20:48

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Более 150 недоношенных детей спасли в Севастополе с начала года благодаря опытным врачам и новейшему медицинскому оборудованию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, огромную роль в спасении малышей сыграло новое современное оборудование – 12 инкубаторов интенсивной модели. Ими оснастили отделение реанимации новорожденных, которое открылось в севастопольском роддоме после проведения капремонта, отметил глава города.Оборудование включает реанимационную систему, аппарат искусственной вентиляции легких, станцию шприцевых дозаторов, доставляющих лекарства в организм ребенка с определенной скоростью, и монитор, на котором отображаются все основные параметры, характеризующие состояние ребенка.Кроме того, по его словам, в отделении есть мобильный аппарат УЗИ, а также аппараты ИВЛ и единственный пока в городе аппарат гипотермии новорожденных."Но ни один даже самый современный аппарат ничего не стоит без людей, которые вкладывают весь свой опыт, всю свою энергию в спасение жизней. С начала этого года медики спасли более 150 детских жизней – это малыши, которые появились на свет раньше срока, и дети с экстремально низкой массой тела. Низкий поклон нашим врачам", – написал Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублейАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в КрымуВ Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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