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В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера
В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера
В Севастополе продолжается строительство онкологического диспансера, темпы работ ускорят после смены подрядчика. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T18:16
2024-10-10T18:16
михаил развожаев
севастополь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости
строительство
онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается строительство онкологического диспансера, темпы работ ускорят после смены подрядчика. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, на объекте уже выполнены бетонные работы, сейчас там устраивают плиты этажей.Планируется, что в начале следующего года специалисты перейдут к отделочным работам и установке медицинского оборудования, отметил губернатор.Развожаев также проконтролировал ход строительства больницы скорой медицинской помощи на Камышовом шоссе, подчеркнув, что эти два объекта важны для города.Он отметил, что работы по строительству больницы скорой помощи идут хорошими темпами.Он добавил, что на данный момент специалисты устанавливают наружную гидроизоляцию цокольного этажа. Уже заказана оконная продукция, элементы фасада и сейсмоизолирующих конструкций.К концу этого года планируется достроить все корпуса больницы скорой помощи, закрыть тепловой контур, завершить кровельные работы. Работы на самом большом корпусе завершатся в начале следующего года, затем начнутся отделочные работы и установка оборудования, подытожил губернатор.В поселке Грэсовский в Симферополе продолжается строительство поликлиники, где регулярно проводится контроль за ходом работ, сообщил ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он отметил, что ранее было дано поручение увеличить количество рабочих и стройматериалов на объекте, чтобы избежать рисков отставания и задержек, а также уложиться в заданные сроки.Гоцанюк напомнил, что здесь смогут получать первичную медико-санитарную помощь более 20 тысяч горожан. В штате поликлиники будут работать порядка 184 сотрудников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуСколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
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михаил развожаев, севастополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, строительство, онкология
В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера

Подрядчика строительства онкологического диспансера в Севастополе поменяют

18:16 10.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство онкологического диспансера в Севастополе
Строительство онкологического диспансера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается строительство онкологического диспансера, темпы работ ускорят после смены подрядчика. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По данным губернатора, на объекте уже выполнены бетонные работы, сейчас там устраивают плиты этажей.

"Сейчас идет смена субподрядчика. Фактически сегодня уже площадка передана, в ближайшее время будут мобилизованы рабочие, стройка продолжится – убежден, в уверенном темпе. Никаких критических отставаний от сроков это за собой не повлечет", – написал он в своем Тelegram-канале.

Планируется, что в начале следующего года специалисты перейдут к отделочным работам и установке медицинского оборудования, отметил губернатор.
Развожаев также проконтролировал ход строительства больницы скорой медицинской помощи на Камышовом шоссе, подчеркнув, что эти два объекта важны для города.
Он отметил, что работы по строительству больницы скорой помощи идут хорошими темпами.

"Полностью завершены монолитные работы на первом, втором и пятом блоках. Заканчиваются монолитные работы на отметках седьмого этажа в третьем – восьмиэтажном – блоке. Выполняются монолитные работы на втором этаже в четвертом блоке и завершаются работы по заливке здания конференц-зала", – отметил Развожаев.

Он добавил, что на данный момент специалисты устанавливают наружную гидроизоляцию цокольного этажа. Уже заказана оконная продукция, элементы фасада и сейсмоизолирующих конструкций.
К концу этого года планируется достроить все корпуса больницы скорой помощи, закрыть тепловой контур, завершить кровельные работы. Работы на самом большом корпусе завершатся в начале следующего года, затем начнутся отделочные работы и установка оборудования, подытожил губернатор.
В поселке Грэсовский в Симферополе продолжается строительство поликлиники, где регулярно проводится контроль за ходом работ, сообщил ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он отметил, что ранее было дано поручение увеличить количество рабочих и стройматериалов на объекте, чтобы избежать рисков отставания и задержек, а также уложиться в заданные сроки.
Гоцанюк напомнил, что здесь смогут получать первичную медико-санитарную помощь более 20 тысяч горожан. В штате поликлиники будут работать порядка 184 сотрудников.
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Михаил РазвожаевСевастопольЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовостиСтроительствоОнкология
 
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