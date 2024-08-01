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Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник

Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник

В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T16:50

2024-08-01T16:50

2024-08-01T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.Как отметил министр, сейчас обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее в нее не вошли. Задача – привести все учреждения амбулаторно-поликлинического звена к современным требованиям.По данным пресс-службы крымского минздрава, в рамках визита в евпаторийские медучреждения Мурашко поручил развивать применения цифровых технологий, упрощающих работу врачей. В Саках – отметил необходимость активизации внедрения малотравматичных операций в хирургическом отделении районной больницы. Для этого врачи пройдут дополнительное обучение, а все необходимое оборудование уже имеется в наличии.В целом учреждения здравоохранения Сак и Евпатории за последние десять лет серьезно обновили материально-техническую базу и медоборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуВ медицинских вузах России увеличат число бюджетных местЗемские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию

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крым, михаил мурашко, минздрав крыма, минздрав рф, здравоохранение в крыму и севастополе, евпатория, саки, новости крыма, бюджет, федеральный бюджет