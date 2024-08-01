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Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T16:50
2024-08-01T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.Как отметил министр, сейчас обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее в нее не вошли. Задача – привести все учреждения амбулаторно-поликлинического звена к современным требованиям.По данным пресс-службы крымского минздрава, в рамках визита в евпаторийские медучреждения Мурашко поручил развивать применения цифровых технологий, упрощающих работу врачей. В Саках – отметил необходимость активизации внедрения малотравматичных операций в хирургическом отделении районной больницы. Для этого врачи пройдут дополнительное обучение, а все необходимое оборудование уже имеется в наличии.В целом учреждения здравоохранения Сак и Евпатории за последние десять лет серьезно обновили материально-техническую базу и медоборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуВ медицинских вузах России увеличат число бюджетных местЗемские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию
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РИА Новости Крым
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крым, михаил мурашко, минздрав крыма, минздрав рф, здравоохранение в крыму и севастополе, евпатория, саки, новости крыма, бюджет, федеральный бюджет
Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник

На модернизацию поликлиник и амбулаторий Крыма направят 2,8 миллиарда рублей – Мурашко

16:50 01.08.2024
 
© Пресс-служба минздрава РКМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Крым с рабочим визитом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Крым с рабочим визитом
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма.
"В текущем году на эти цели предусмотрено финансирование в размере 1,1 млрд рублей. Из наиболее значимого – завершение строительства двух крупных поликлиник. Финансирование программы на 2025 год составит 1,7 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Мурашко.
Как отметил министр, сейчас обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее в нее не вошли. Задача – привести все учреждения амбулаторно-поликлинического звена к современным требованиям.
© Пресс-служба минздрава РКВизит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Крым
Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Крым
© Пресс-служба минздрава РК
Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Крым
По данным пресс-службы крымского минздрава, в рамках визита в евпаторийские медучреждения Мурашко поручил развивать применения цифровых технологий, упрощающих работу врачей. В Саках – отметил необходимость активизации внедрения малотравматичных операций в хирургическом отделении районной больницы. Для этого врачи пройдут дополнительное обучение, а все необходимое оборудование уже имеется в наличии.

"На сегодняшний день общая укомплектованность кадрами Сакской районной больницы составляет 91,5%. 210 сотрудников получают ежемесячную региональную надбавку, 19 являются участниками программ "Земский доктор", восемь получают компенсацию за аренду жилья, трем предоставлено служебное жилье. Медицинские работники являются получателями "президентских" выплат", - привели данные в республиканском минздраве.

© Пресс-служба минздрава РКВизит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Крым
Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Крым
© Пресс-служба минздрава РК
Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Крым
В целом учреждения здравоохранения Сак и Евпатории за последние десять лет серьезно обновили материально-техническую базу и медоборудование.
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