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Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию
Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию
Правительство РФ вдвое увеличило размер выплаты для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах страны. Соответствующее... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T16:55
2024-07-18T17:03
правительство россии
михаил мишустин
новости
земский доктор
россия
господдержка
новые регионы россии
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Правительство РФ вдвое увеличило размер выплаты для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах страны. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства.Для врачей размер выплаты в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР составит 2 миллиона рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер – до 1 миллиона рублей.Такие же компенсации получат медработники, которые приедут на работу в отдаленные от крупных городов регионы Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны.Также будут увеличены выплаты для медработников в других регионах, если их населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях. В этом случае компенсации составят 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для всех остальных – 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей, говорится на сайте правительства.Чтобы получить эту выплату, не обязательно переезжать в сельскую местность. Выпускникам вузов достаточно просто вернуться в свои населенные пункты, откуда они были отправлены на учебу.Кроме того, этим же постановлением были смягчены условия получения компенсаций для медицинских работников. Они теперь смогут во время срока действия договора однократно сменить место работы и перейти в другую медорганизацию, также расположенную в сельской местности.Михаил Мишустин отметил, что такие решения были приняты в соответствии с поручением президента. Всего в 2024 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрено около 6 миллиардов рублей. Компенсации предоставляются в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", отмечает пресс-служба правительства.Почти миллион медицинских работников получили дополнительные социальные выплаты по итогам прошлого года, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Они были установлены в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуПрограмма "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 годаКогда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты
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правительство россии, михаил мишустин, новости, земский доктор, россия, господдержка, новые регионы россии, здравоохранение в россии
Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию

В два раза увеличены выплаты медработникам в новых регионах РФ

16:55 18.07.2024 (обновлено: 17:03 18.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Правительство РФ вдвое увеличило размер выплаты для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах страны. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства.
Для врачей размер выплаты в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР составит 2 миллиона рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер – до 1 миллиона рублей.
Такие же компенсации получат медработники, которые приедут на работу в отдаленные от крупных городов регионы Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны.
Также будут увеличены выплаты для медработников в других регионах, если их населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях. В этом случае компенсации составят 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для всех остальных – 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей, говорится на сайте правительства.
Чтобы получить эту выплату, не обязательно переезжать в сельскую местность. Выпускникам вузов достаточно просто вернуться в свои населенные пункты, откуда они были отправлены на учебу.
Кроме того, этим же постановлением были смягчены условия получения компенсаций для медицинских работников. Они теперь смогут во время срока действия договора однократно сменить место работы и перейти в другую медорганизацию, также расположенную в сельской местности.
Михаил Мишустин отметил, что такие решения были приняты в соответствии с поручением президента. Всего в 2024 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрено около 6 миллиардов рублей. Компенсации предоставляются в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", отмечает пресс-служба правительства.
Почти миллион медицинских работников получили дополнительные социальные выплаты по итогам прошлого года, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Они были установлены в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.
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Правительство РоссииМихаил МишустинНовостиЗемский докторРоссияГосподдержкаНовые регионы РоссииЗдравоохранение в России
 
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