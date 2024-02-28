Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты
За помощь раненым водители скорой помощи в новых регионах будут получать доплаты
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. За помощь раненым в новых регионах, а также в Белгородской области, водители скорой помощи будут получать дополнительные выплаты. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
По информации профильного министра, выплаты начислят с 1 января, физически до середины марта работникам начнут их выплачивать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!", что выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах, поскольку там люди трудятся в очень тяжелых условиях, рискуя жизнью.
"С 1 января начисляются выплаты, физически они начнут производиться уже до середины марта. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях", – отметил Мурашко.
Министр уточнил, что водителям службы скорой помощи, которые помогают получившим ранение, будут доплачивать, как и медикам, соответствующее постановление правительства уже подписано.
Ранее сообщалось, что размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.
Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.
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