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Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты
Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты
За помощь раненым в новых регионах, а также в Белгородской области, водители скорой помощи будут получать дополнительные выплаты. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T08:02
2024-02-28T07:59
михаил мурашко
новости
скорая помощь
минздрав рф
новые регионы россии
белгородская область
здравоохранение в россии
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. За помощь раненым в новых регионах, а также в Белгородской области, водители скорой помощи будут получать дополнительные выплаты. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.По информации профильного министра, выплаты начислят с 1 января, физически до середины марта работникам начнут их выплачивать.Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!", что выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах, поскольку там люди трудятся в очень тяжелых условиях, рискуя жизнью.Министр уточнил, что водителям службы скорой помощи, которые помогают получившим ранение, будут доплачивать, как и медикам, соответствующее постановление правительства уже подписано.Ранее сообщалось, что размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики частных клиник смогут досрочно выйти на пенсию – условиеС марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублейПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
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Новости
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михаил мурашко, новости, скорая помощь, минздрав рф, новые регионы россии, белгородская область, здравоохранение в россии, пособия и выплаты
Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты

За помощь раненым водители скорой помощи в новых регионах будут получать доплаты

08:02 28.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. За помощь раненым в новых регионах, а также в Белгородской области, водители скорой помощи будут получать дополнительные выплаты. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
По информации профильного министра, выплаты начислят с 1 января, физически до середины марта работникам начнут их выплачивать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!", что выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах, поскольку там люди трудятся в очень тяжелых условиях, рискуя жизнью.

"С 1 января начисляются выплаты, физически они начнут производиться уже до середины марта. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях", – отметил Мурашко.

Министр уточнил, что водителям службы скорой помощи, которые помогают получившим ранение, будут доплачивать, как и медикам, соответствующее постановление правительства уже подписано.
Ранее сообщалось, что размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.
Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.
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Михаил МурашкоНовостиСкорая помощьМинздрав РФНовые регионы РоссииБелгородская областьЗдравоохранение в РоссииПособия и выплаты
 
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