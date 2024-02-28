https://crimea.ria.ru/20240228/kogda-voditeli-skorykh-v-novykh-regionakh-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty-1135265626.html

Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты

Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Когда водители "скорых" в новых регионах получат дополнительные выплаты

За помощь раненым в новых регионах, а также в Белгородской области, водители скорой помощи будут получать дополнительные выплаты. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T08:02

2024-02-28T08:02

2024-02-28T07:59

михаил мурашко

новости

скорая помощь

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белгородская область

здравоохранение в россии

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. За помощь раненым в новых регионах, а также в Белгородской области, водители скорой помощи будут получать дополнительные выплаты. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.По информации профильного министра, выплаты начислят с 1 января, физически до середины марта работникам начнут их выплачивать.Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!", что выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах, поскольку там люди трудятся в очень тяжелых условиях, рискуя жизнью.Министр уточнил, что водителям службы скорой помощи, которые помогают получившим ранение, будут доплачивать, как и медикам, соответствующее постановление правительства уже подписано.Ранее сообщалось, что размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики частных клиник смогут досрочно выйти на пенсию – условиеС марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублейПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине

новые регионы россии

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, новости, скорая помощь, минздрав рф, новые регионы россии, белгородская область, здравоохранение в россии, пособия и выплаты