https://crimea.ria.ru/20230318/mediki-v-selakh-novykh-regionov-smogut-poluchit-vyplaty-do-milliona-rubley-1127621552.html

Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей

Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей

Правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T08:53

2023-03-18T08:53

2023-03-18T08:53

новые регионы россии

здравоохранение в россии

общество

правительство россии

михаил мишустин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.Премьер уточнил, что выплаты предоставят медицинским работникам, которые переедут в села, поселки городского типа и малые города в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер"."Президент неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступной во всех без исключения населенных пунктах. Важно сделать для этого все необходимое", – сказал в пятницу на заседании правительства Мишустин.Согласно тексту распоряжения, на данные выплаты медработникам Луганской Народной Республики предусмотрено 19,8 млн рублей, Донецкой Народной Республики – 39,6 млн рулей, Запорожской области – 74,25 млн рублей, Херсонская область – 51,97 млн рублей. Всего в федеральном бюджете на выплаты медработникам всех регионов страны в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в период с 2023 по 2025 годы предусмотрено по 6 млрд рублей в год.Как стать участником программыЖелающие стать участником программ "Земский доктор" или "Земский фельдшер" должны обратиться в региональный орган здравоохранения и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.После этого необходимо заключить трудовой договор с медучреждением и дать согласие отработать там не менее пяти лет. Далее – подать заявление на получение выплаты в региональный депздрав. К заявлению необходимо приложить реквизиты для перевода денежных средств, копии диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.При этом на выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.В Крыму в рамках программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатровВ России станет больше фельдшеровМинстрою РФ предложили создать программу "Земский строитель"

https://crimea.ria.ru/20230310/skolko-vremeni-nuzhno-novym-regionam-dlya-polnoy-integratsii-v-rf--aksenov-1127447569.html

https://crimea.ria.ru/20220916/obstrely-rody-i-vrachi-budni-bolnitsy-v-prifrontovoy-vasilevke-1124519130.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, правительство россии, михаил мишустин, новости