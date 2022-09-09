https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-ostryy-defitsit-terapevtov-i-pediatrov-1124454322.html

В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров

В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров

В Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: десятки участков в городе недоукомплектованы, не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Об РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T20:08

2022-09-09T20:08

2022-09-09T20:08

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. В Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: десятки участков в городе недоукомплектованы, не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.Частично решить вопрос помогает совмещение: врачи соглашаются работать на нескольких участках за дополнительные 0,25 и 0,5 ставки, сказал он. При этом не только ведут плановый прием, но и проводят профосмотры, курируют вопросы диспансеризации и вакцинации.В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID >>Работа по восполнению кадров, по словам Денисова, ведется, но пока она не настолько успешна, как хотелось бы."Мы и с вузами работаем, и онлайн-ярмарки проводим. Я лично проводил со студентами выпускных курсов беседы, приглашал. Основной, конечно, вопрос у молодых студентов - это жилье", – сказал глава депздрава.Он отметил, что в регионе действует программа "Земский доктор", согласно которой приехавшие молодые специалисты получают единовременное поощрение: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. Есть и другая соцподдержка: доплаты молодым врачам и врачам востребованных специальностей, а также компенсация им аренды жилья.По словам Денисова, "социальная картина достаточно неплохая для молодых врачей", тем не менее "отрасль сложная" и "люди не очень туда желают идти".Ранее сообщалось, что в Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург.

https://crimea.ria.ru/20220820/s-nebes-na-zemlyu-kak-rabotaet-sanaviatsiya-v-krymu-1124204750.html

севастополь

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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе