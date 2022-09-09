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В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров
В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров
В Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: десятки участков в городе недоукомплектованы, не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Об РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T20:08
2022-09-09T20:08
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. В Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: десятки участков в городе недоукомплектованы, не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.Частично решить вопрос помогает совмещение: врачи соглашаются работать на нескольких участках за дополнительные 0,25 и 0,5 ставки, сказал он. При этом не только ведут плановый прием, но и проводят профосмотры, курируют вопросы диспансеризации и вакцинации.В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID &gt;&gt;Работа по восполнению кадров, по словам Денисова, ведется, но пока она не настолько успешна, как хотелось бы."Мы и с вузами работаем, и онлайн-ярмарки проводим. Я лично проводил со студентами выпускных курсов беседы, приглашал. Основной, конечно, вопрос у молодых студентов - это жилье", – сказал глава депздрава.Он отметил, что в регионе действует программа "Земский доктор", согласно которой приехавшие молодые специалисты получают единовременное поощрение: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. Есть и другая соцподдержка: доплаты молодым врачам и врачам востребованных специальностей, а также компенсация им аренды жилья.По словам Денисова, "социальная картина достаточно неплохая для молодых врачей", тем не менее "отрасль сложная" и "люди не очень туда желают идти".Ранее сообщалось, что в Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург.
https://crimea.ria.ru/20220820/s-nebes-na-zemlyu-kak-rabotaet-sanaviatsiya-v-krymu-1124204750.html
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров

В Севастополе острый дефицит терапевтов, педиатров и врачей общей практики

20:08 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмотровой кабинет Медцентра больницы им. Семашко
Смотровой кабинет Медцентра больницы им. Семашко - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. В Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: десятки участков в городе недоукомплектованы, не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.
"Основной приоритет – укомплектование первичного звена. Это участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики. Таких у нас участков – эта цифра из недели в неделю плавает – примерно от 40 до 60", – сказал Денисов.
Частично решить вопрос помогает совмещение: врачи соглашаются работать на нескольких участках за дополнительные 0,25 и 0,5 ставки, сказал он. При этом не только ведут плановый прием, но и проводят профосмотры, курируют вопросы диспансеризации и вакцинации.
В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID >>
Работа по восполнению кадров, по словам Денисова, ведется, но пока она не настолько успешна, как хотелось бы.
"Мы и с вузами работаем, и онлайн-ярмарки проводим. Я лично проводил со студентами выпускных курсов беседы, приглашал. Основной, конечно, вопрос у молодых студентов - это жилье", – сказал глава депздрава.
Он отметил, что в регионе действует программа "Земский доктор", согласно которой приехавшие молодые специалисты получают единовременное поощрение: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. Есть и другая соцподдержка: доплаты молодым врачам и врачам востребованных специальностей, а также компенсация им аренды жилья.
По словам Денисова, "социальная картина достаточно неплохая для молодых врачей", тем не менее "отрасль сложная" и "люди не очень туда желают идти".
Ранее сообщалось, что в Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург.
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