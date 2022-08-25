Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-nazvali-glavnyy-smysl-dispanserizatsii-na-fone-novoy-volny-covid-1124279728.html
В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID
В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID
Главный смысл углубленной диспансеризации населения на фоне новой волны COVID-19 заключается в выявлении возможных осложнений, которые могут появиться у всех... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-25T07:01
2022-08-24T17:05
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
общество
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/08/1121087292_0:35:1658:968_1920x0_80_0_0_99a219c5ba2fad76829ea38fb8f5c039.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Главный смысл углубленной диспансеризации населения на фоне новой волны COVID-19 заключается в выявлении возможных осложнений, которые могут появиться у всех без исключения переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.По словам Мещерякова, особенностью протекания коронавируса новой волны является схожесть его с сезонным острым респираторным вирусным заболеванием. Как правило, заболевание проходит без осложнений, в частности "без пневмоний" и опасных тромбоэмболических осложнений. Однако, учитывая то, что в течение последних двух лет число переболевших ковидом россиян было очень велико, опасность влияния COVID-19 на организм всех этих людей остается и сегодня, отметил врач.Для этого по распоряжению правительства РФ была запущена углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию – и в легкой, и в тяжелой форме, и в крайней тяжелой форме, когда люди находились на ИВЛ, отметил врач.Он подчеркнул, что сейчас в России, в том числе в Крыму, превалируют три штамма ковида: омикрон, дельтакрон (комбинация между дельта и омикроном – ред.) и кентавр. И защитить от мутирующего ковида – искусственно созданного вируса, не имеющего природной цикличности как, например, вирус гриппа – поможет только плановая вакцинация."Буквально неделю назад был представлена новая вакцина от коронавируса, разработанная ФМБА – "Конвасел". Она вырабатывает иммунитет к неизменной части коронавируса, а не так как Спутник V – к S-белку, который чрезвычайно изменчив. Идет вторая фаза клинических испытаний, и как только будет разрешен Минздравом процесс использования вакцины для населения, она и будет той первой вакциной, которой мы будем планово вакцинировать людей для профилактики коронавируса", – сказал Мещеряков.Он уточнил, что в данный момент можно ревакцинироваться уже существующими отечественными вакцинами. При этом отметил, что кампания по ревакцинации в Крыму на фоне достигнутого коллективного иммунитета к COVID-19 проходит "не очень активно": время курортное – "не сезон", заметил врач.Комментируя увеличение коечного фонда для коронавирусных больных в РК в связи с ростом заболеваемости, Мещеряков отметил, что это "нормальная реакция Минздрава" республики, которая говорит лишь о том, что медики готовы к госпитализации до 700 человек, которая не будет одновременной.Всех заболевших COVID-19, состояние которых требует стационарного лечения (больные со среднетяжелым и тяжелым течением болезни, а также пациенты с серьезными хроническими заболеваниями и, соответственно, высокими рисками осложнений на фоне ковида – ред.), госпитализируют в 12 медучреждений республики.Кроме того, с 20 августа под ковидный стационар в связи с усугублением ситуации в Крыму в очередной раз перепрофилирован Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.Ранее 24 августа сообщалось, что в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано еще свыше 400 случаев заражения COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/08/1121087292_0:0:1498:1123_1920x0_80_0_0_d5098fbad637f335c517f37d58c4047d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество
В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID

В Крыму назвали главный смысл углубленной диспансеризации на фоне новой волны COVID-19

07:01 25.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник заходит в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский сотрудник заходит в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Главный смысл углубленной диспансеризации населения на фоне новой волны COVID-19 заключается в выявлении возможных осложнений, которые могут появиться у всех без исключения переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
По словам Мещерякова, особенностью протекания коронавируса новой волны является схожесть его с сезонным острым респираторным вирусным заболеванием. Как правило, заболевание проходит без осложнений, в частности "без пневмоний" и опасных тромбоэмболических осложнений. Однако, учитывая то, что в течение последних двух лет число переболевших ковидом россиян было очень велико, опасность влияния COVID-19 на организм всех этих людей остается и сегодня, отметил врач.
Для этого по распоряжению правительства РФ была запущена углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию – и в легкой, и в тяжелой форме, и в крайней тяжелой форме, когда люди находились на ИВЛ, отметил врач.
"Смысл углубленной диспансеризации в том, чтобы выявить все возможные последствия нарушений состояния здоровья людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Это позволит предотвратить возможные осложнения в будущем, контролировать состояние со здоровьем. Особенно это важно для людей, имеющих хронические заболевания, как наиболее подверженной категории всякого рода проблемам", – пояснил медик.
Он подчеркнул, что сейчас в России, в том числе в Крыму, превалируют три штамма ковида: омикрон, дельтакрон (комбинация между дельта и омикроном – ред.) и кентавр. И защитить от мутирующего ковида – искусственно созданного вируса, не имеющего природной цикличности как, например, вирус гриппа – поможет только плановая вакцинация.
"Буквально неделю назад был представлена новая вакцина от коронавируса, разработанная ФМБА – "Конвасел". Она вырабатывает иммунитет к неизменной части коронавируса, а не так как Спутник V – к S-белку, который чрезвычайно изменчив. Идет вторая фаза клинических испытаний, и как только будет разрешен Минздравом процесс использования вакцины для населения, она и будет той первой вакциной, которой мы будем планово вакцинировать людей для профилактики коронавируса", – сказал Мещеряков.
Он уточнил, что в данный момент можно ревакцинироваться уже существующими отечественными вакцинами. При этом отметил, что кампания по ревакцинации в Крыму на фоне достигнутого коллективного иммунитета к COVID-19 проходит "не очень активно": время курортное – "не сезон", заметил врач.
Комментируя увеличение коечного фонда для коронавирусных больных в РК в связи с ростом заболеваемости, Мещеряков отметил, что это "нормальная реакция Минздрава" республики, которая говорит лишь о том, что медики готовы к госпитализации до 700 человек, которая не будет одновременной.
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 09:19
Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса
Всех заболевших COVID-19, состояние которых требует стационарного лечения (больные со среднетяжелым и тяжелым течением болезни, а также пациенты с серьезными хроническими заболеваниями и, соответственно, высокими рисками осложнений на фоне ковида – ред.), госпитализируют в 12 медучреждений республики.
Кроме того, с 20 августа под ковидный стационар в связи с усугублением ситуации в Крыму в очередной раз перепрофилирован Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.
Ранее 24 августа сообщалось, что в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано еще свыше 400 случаев заражения COVID-19.
Радио "Спутник в Крыму"Коронавирус в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
09:33Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
09:12Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
08:58Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
08:47Как пережить жару — советы терапевта
08:29Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
08:09На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
07:49"Самая обаятельная и привлекательная": как стать увереннее
07:26Как избежать осенней хандры: рекомендации психотерапевта
07:01В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID
03:04Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана
00:01Тропическая жара не уходит: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
21:59Главные события и заявления дня: 24 августа
21:43Психолог назвала главное качество бизнесмена
21:18Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума
21:05Развожаев встретился с и.о. командующего ЧФ Соколовым
20:59В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
20:33Как легко убрать живот - четыре важных правила
20:16Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача
Лента новостейМолния