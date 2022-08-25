https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-nazvali-glavnyy-smysl-dispanserizatsii-na-fone-novoy-volny-covid-1124279728.html

В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID

В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Крыму назвали главный смысл диспансеризации на фоне новой волны COVID

Главный смысл углубленной диспансеризации населения на фоне новой волны COVID-19 заключается в выявлении возможных осложнений, которые могут появиться у всех... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-25T07:01

2022-08-25T07:01

2022-08-24T17:05

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

общество

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Главный смысл углубленной диспансеризации населения на фоне новой волны COVID-19 заключается в выявлении возможных осложнений, которые могут появиться у всех без исключения переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.По словам Мещерякова, особенностью протекания коронавируса новой волны является схожесть его с сезонным острым респираторным вирусным заболеванием. Как правило, заболевание проходит без осложнений, в частности "без пневмоний" и опасных тромбоэмболических осложнений. Однако, учитывая то, что в течение последних двух лет число переболевших ковидом россиян было очень велико, опасность влияния COVID-19 на организм всех этих людей остается и сегодня, отметил врач.Для этого по распоряжению правительства РФ была запущена углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию – и в легкой, и в тяжелой форме, и в крайней тяжелой форме, когда люди находились на ИВЛ, отметил врач.Он подчеркнул, что сейчас в России, в том числе в Крыму, превалируют три штамма ковида: омикрон, дельтакрон (комбинация между дельта и омикроном – ред.) и кентавр. И защитить от мутирующего ковида – искусственно созданного вируса, не имеющего природной цикличности как, например, вирус гриппа – поможет только плановая вакцинация."Буквально неделю назад был представлена новая вакцина от коронавируса, разработанная ФМБА – "Конвасел". Она вырабатывает иммунитет к неизменной части коронавируса, а не так как Спутник V – к S-белку, который чрезвычайно изменчив. Идет вторая фаза клинических испытаний, и как только будет разрешен Минздравом процесс использования вакцины для населения, она и будет той первой вакциной, которой мы будем планово вакцинировать людей для профилактики коронавируса", – сказал Мещеряков.Он уточнил, что в данный момент можно ревакцинироваться уже существующими отечественными вакцинами. При этом отметил, что кампания по ревакцинации в Крыму на фоне достигнутого коллективного иммунитета к COVID-19 проходит "не очень активно": время курортное – "не сезон", заметил врач.Комментируя увеличение коечного фонда для коронавирусных больных в РК в связи с ростом заболеваемости, Мещеряков отметил, что это "нормальная реакция Минздрава" республики, которая говорит лишь о том, что медики готовы к госпитализации до 700 человек, которая не будет одновременной.Всех заболевших COVID-19, состояние которых требует стационарного лечения (больные со среднетяжелым и тяжелым течением болезни, а также пациенты с серьезными хроническими заболеваниями и, соответственно, высокими рисками осложнений на фоне ковида – ред.), госпитализируют в 12 медучреждений республики.Кроме того, с 20 августа под ковидный стационар в связи с усугублением ситуации в Крыму в очередной раз перепрофилирован Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.Ранее 24 августа сообщалось, что в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано еще свыше 400 случаев заражения COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество