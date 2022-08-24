https://crimea.ria.ru/20220824/pugayuschaya-statistika-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124270791.html
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T10:20
2022-08-24T10:20
2022-08-24T10:20
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 68 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 18. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве Севастополя.Всего в больницах города развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 282 человека, выздоровели 84 387.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 542 новых случая COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 227 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 333 человека, за весь период – 182 586", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 68 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 18. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве Севастополя.
Всего в больницах города развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 282 человека, выздоровели 84 387.