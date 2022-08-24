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Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T10:20
2022-08-24T10:20
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 68 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 18. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве Севастополя.Всего в больницах города развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 282 человека, выздоровели 84 387.
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 542 новых случая COVID-19, умер один человек

10:20 24.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова
Лечение пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 227 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 333 человека, за весь период – 182 586", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 68 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 18. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве Севастополя.
Всего в больницах города развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 282 человека, выздоровели 84 387.
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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