https://crimea.ria.ru/20220824/pugayuschaya-statistika-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124270791.html

Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T10:20

2022-08-24T10:20

2022-08-24T10:20

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 503 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 68 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 18. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве Севастополя.Всего в больницах города развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 282 человека, выздоровели 84 387.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе