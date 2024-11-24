https://crimea.ria.ru/20241124/v-sevastopole-politseyskie-nashli-propavshego-podrostka-1142094576.html
В Севастополе полицейские нашли пропавшего подростка
В Севастополе полицейские нашли пропавшего подростка - РИА Новости Крым, 24.11.2024
В Севастополе полицейские нашли пропавшего подростка
Местный житель Севастополя помог найти пропавшую 15-летнюю девочку, которая ушли из дома. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T16:03
2024-11-24T16:03
2024-11-24T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Местный житель Севастополя помог найти пропавшую 15-летнюю девочку, которая ушли из дома. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Севастополю."Вечером 22 ноября в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратились родители 15-летней девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Предположительно, она ушла вместе со своим бывшим одноклассником", – говорится в сообщении.Позже, по информации полиции, выяснилось, что девочка уже не в первый раз уходит из дома, так как связалась с сомнительной компанией. Однако раньше она всегда была на связи с родителями. Но в этот раз оставила мобильный телефон дома.После звонка родителей в полицию на место сразу же выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району – он в это время находился поблизости. Полицейский нашел пропавшую девочку в компании ее друга.С подростками и их родителями в настоящее время работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району, выясняются все обстоятельства происшествия."Полиция Севастополя благодарит неравнодушного жителя Севастополя за помощь в розыске ребенка", – подчеркнули в МВД.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из домаЗапретить детям доступ в соцсети: мнения за и противУехали отдыхать: пропавших из лагеря в Алуште подростков нашли в Феодосии
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севастополь, полиция севастополя, новости, происшествия, дети
В Севастополе полицейские нашли пропавшего подростка
Пропавшую в Севастополе девочку помог найти внимательный местный житель
16:03 24.11.2024 (обновлено: 16:07 24.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Местный житель Севастополя помог найти пропавшую 15-летнюю девочку, которая ушли из дома. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Севастополю.
"Вечером 22 ноября в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратились родители 15-летней девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Предположительно, она ушла вместе со своим бывшим одноклассником", – говорится в сообщении.
Позже, по информации полиции, выяснилось, что девочка уже не в первый раз уходит из дома, так как связалась с сомнительной компанией. Однако раньше она всегда была на связи с родителями. Но в этот раз оставила мобильный телефон дома.
"Проезжая на общественном транспорте мимо остановки "Ул. Репина", неравнодушный местный житель заметил двоих подростков и вспомнил, что видел фото девочки в объявлении о пропаже в социальных сетях. Мужчина сразу же позвонил по указанному в объявлении телефону родителей ребенка", – рассказали в МВД.
После звонка родителей в полицию на место сразу же выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району – он в это время находился поблизости. Полицейский нашел пропавшую девочку в компании ее друга.
С подростками и их родителями в настоящее время работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району, выясняются все обстоятельства происшествия.
"Полиция Севастополя благодарит неравнодушного жителя Севастополя за помощь в розыске ребенка", – подчеркнули в МВД.
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