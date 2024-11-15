https://crimea.ria.ru/20241115/naydennye-v-alushte-deti-iz-moskvy-rasskazali-o-svoem-pobege-iz-doma-1141884151.html
Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
Две девочки 10 и 12 лет, украв кота в зоомагазине в Москве, сбежали в Алушту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T17:39
2024-11-15T17:39
2024-11-15T17:49
мвд по республике крым
ирина волк
москва
алушта
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Две девочки 10 и 12 лет, украв кота в зоомагазине в Москве, сбежали в Алушту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Детей нашли в Алуште. В ближайшее время их транспортируют в Москву и передадут родителям. При допросе в полиции девочки рассказали, что случилось. "Мы в восемь утра встретились и решили пойти прогуляться. Прогуляли всю школу. Решили поехать на метро Киевская. Затем мы поехали в ТЦ на Речном вокзале. Там зашли в зоомагазин, в магазине не понравилось, пошли во второй зоомагазин. Нам понравилась одна кошка, мы ее взяли. Потом кошка сбежала", - рассказали школьницы. По информации Ирины Волк, жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут с беглянками профилактическую работу.Ранее сообщалось, что в Крыму трое детей вынуждены были сбежать из дома из-за сожителя их матери.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретить детям доступ в соцсети: мнения за и противДетей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – МизулинаВ Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
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мвд по республике крым, ирина волк, москва, алушта, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
17:39 15.11.2024 (обновлено: 17:49 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Две девочки 10 и 12 лет, украв кота в зоомагазине в Москве, сбежали в Алушту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления внутренних дел по Южному округу столицы в результате оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение двух девочек в возрасте 10 и 12 лет, которые ушли из дома, предварительно похитив кота из зоомагазина в Москве", - написала она в своем Telegram-канале.
Детей нашли в Алуште. В ближайшее время их транспортируют в Москву и передадут родителям.
При допросе в полиции девочки рассказали, что случилось.
"Мы в восемь утра встретились и решили пойти прогуляться. Прогуляли всю школу. Решили поехать на метро Киевская. Затем мы поехали в ТЦ на Речном вокзале. Там зашли в зоомагазин, в магазине не понравилось, пошли во второй зоомагазин. Нам понравилась одна кошка, мы ее взяли. Потом кошка сбежала", - рассказали школьницы.
По информации Ирины Волк, жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут с беглянками профилактическую работу.
Ранее сообщалось
, что в Крыму трое детей вынуждены были сбежать из дома из-за сожителя их матери.
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