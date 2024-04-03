https://crimea.ria.ru/20240403/v-krymu-prizvali-vvesti-zhestkie-mery-protiv-roditeley-alkogolikov-1136248528.html

В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков

В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков

В отношении родителей, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость, необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил председатель Государственного... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T09:49

2024-04-03T09:49

2024-04-03T10:29

крым

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева

семья

алкоголь

мнения

общество

дети

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110156/35/1101563555_0:464:2645:1952_1920x0_80_0_0_6cf6d943eda47f6d638f07acde2ce1f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В отношении родителей, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость, необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.Спикер крымского парламента напомнил, что на заседании Президиума Госсовета, который проходил 2 апреля, заслушали отчет о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым Ирины Клюевой. В своем докладе она высказала мнение, что есть необходимость принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми."Для нас семья, однозначно, — это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать свое право на счастье. Алкоголизм и наркомания в такую модель точно не вписываются. А значит, борьба с этими явлениями должна вестись решительная и непримиримая", - считает глава крымского парламента.По мнению Владимир Константинова, это предложение нужно выносить на общественное обсуждение.В конце прошлого года главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в регионе фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуСбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, семья, алкоголь, мнения, общество, дети, новости крыма