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В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
В отношении родителей, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость, необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил председатель Государственного... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T09:49
2024-04-03T10:29
крым
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева
семья
алкоголь
мнения
общество
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В отношении родителей, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость, необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.Спикер крымского парламента напомнил, что на заседании Президиума Госсовета, который проходил 2 апреля, заслушали отчет о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым Ирины Клюевой. В своем докладе она высказала мнение, что есть необходимость принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми."Для нас семья, однозначно, — это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать свое право на счастье. Алкоголизм и наркомания в такую модель точно не вписываются. А значит, борьба с этими явлениями должна вестись решительная и непримиримая", - считает глава крымского парламента.По мнению Владимир Константинова, это предложение нужно выносить на общественное обсуждение.В конце прошлого года главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в регионе фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуСбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, семья, алкоголь, мнения, общество, дети, новости крыма
В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков

Власти Крыма заявили о необходимости жестких мер в отношении родителей-алкоголиков

09:49 03.04.2024 (обновлено: 10:29 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПьянство
Пьянство - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В отношении родителей, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость, необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"Есть проблема, и имеются веские аргументы в пользу необходимости жестких мер", - написал он в Telegram-канале.
Спикер крымского парламента напомнил, что на заседании Президиума Госсовета, который проходил 2 апреля, заслушали отчет о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым Ирины Клюевой. В своем докладе она высказала мнение, что есть необходимость принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми.
"Для нас семья, однозначно, — это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать свое право на счастье. Алкоголизм и наркомания в такую модель точно не вписываются. А значит, борьба с этими явлениями должна вестись решительная и непримиримая", - считает глава крымского парламента.
По мнению Владимир Константинова, это предложение нужно выносить на общественное обсуждение.
В конце прошлого года главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в регионе фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой.
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КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновУполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина КлюевасемьяалкогольМненияОбществодетиНовости Крыма
 
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