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Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону
Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону
Дополнительные региональные ограничения на продажу алкогольной продукции в точках общепита в Крыму будут одинаковыми для всех районов республики, сейчас... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T21:04
2024-02-21T21:04
крым
радио "спутник в крыму"
минпромполитики крыма
владимир конивченко
алкоголь
закон и право
закон о борьбе с "наливайками"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Дополнительные региональные ограничения на продажу алкогольной продукции в точках общепита в Крыму будут одинаковыми для всех районов республики, сейчас информация об их работе собирается и анализируется для внесения изменений в нормативно-правовую базу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности минпромполитики РК Владимир Конивченко. По его словам, на данный момент в Крыму время продажи алкоголя ограничивается только в магазинах, тогда как в ресторанах, барах, кафе и буфетах напитки можно приобрести круглосуточно. И поведение посетителей таких заведений, которые расположены в многоквартирных домах и рядом с ними, становятся поводом для жалоб крымчан на нарушение тишины. В 2023 году и в начале текущего поступило около 90 заявлений, из них 70% – в Симферополе."Сегодня министерство работает над тем, чтобы получить информацию от органов местного самоуправления, общественных организаций, тех органов, которые наделены полномочиями в части защиты покоя и тишины граждан. Мы ее проанализируем и будем принимать меры по регулированию в дальнейшем деятельности предприятий общественного питания (торгующих алкогольной продукцией – ред.), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", – сказал Конивченко.Он подчеркнул, что окончательные решения должны быть приняты до 1 апреля.Он заверил, что новые нормы в Крыму будут одинаковы для всех точек, торгующих алкоголем, независимо от их расположения на полуострове."В основном такие объекты расположены в больших городах. На первом месте Симферополь, далее – по количеству населения. Но мы не будем разделять южные регионы, центральные, восточные или северные. Я считаю, что подход должен быть одинаков ко всем", – отметил Конивченко.Для нарушителей обновленного закона установят меру наказания вплоть до аннулирования лицензии, добавил он. При этом отметил, что в Крыму предпринимателей, торгующих алкоголем без лицензии, сейчас не выявляют. "Такого практически нет. Тех, кто реализует алкогольную продукцию со двора, с машин, из-под полы, в частном секторе – такого нет на протяжении уже 3-4 лет, фактов таких мы не выявляем. Нарушать закон становится дорого: штрафы довольно высоки. Для индивидуальных предпринимателей это от 500 тысяч рублей до миллиона, для юридических лиц – от 3 до 5 миллионов вплоть до аннулирования юрлица", – заключил представитель профильного министерства. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Местные власти в праве ограничить время продажи всей алкогольной продукции, включая пиво.Изменения в закон, направленные на ужесточение борьбы с "наливайками", приняли 14 февраля. Новые нормы вступают в силу 1 апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма Почему возникает алкогольная зависимость и как спастись
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4.7
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крым, минпромполитики крыма, владимир конивченко, алкоголь, закон и право, закон о борьбе с "наливайками"
Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону

Закон о борьбе с "наливайками" изменит работу общепита в Крыму

21:04 21.02.2024
 
© Depositphotos.com AnuskiserranoОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Depositphotos.com Anuskiserrano
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Дополнительные региональные ограничения на продажу алкогольной продукции в точках общепита в Крыму будут одинаковыми для всех районов республики, сейчас информация об их работе собирается и анализируется для внесения изменений в нормативно-правовую базу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности минпромполитики РК Владимир Конивченко.
По его словам, на данный момент в Крыму время продажи алкоголя ограничивается только в магазинах, тогда как в ресторанах, барах, кафе и буфетах напитки можно приобрести круглосуточно. И поведение посетителей таких заведений, которые расположены в многоквартирных домах и рядом с ними, становятся поводом для жалоб крымчан на нарушение тишины. В 2023 году и в начале текущего поступило около 90 заявлений, из них 70% – в Симферополе.
"Сегодня министерство работает над тем, чтобы получить информацию от органов местного самоуправления, общественных организаций, тех органов, которые наделены полномочиями в части защиты покоя и тишины граждан. Мы ее проанализируем и будем принимать меры по регулированию в дальнейшем деятельности предприятий общественного питания (торгующих алкогольной продукцией – ред.), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", – сказал Конивченко.
Он подчеркнул, что окончательные решения должны быть приняты до 1 апреля.
"Рассматриваем все подходы. Постараемся до 1 апреля привести нормативно-правовые акты Республики Крым к федеральным нормам", – уточнил Конивченко.
Он заверил, что новые нормы в Крыму будут одинаковы для всех точек, торгующих алкоголем, независимо от их расположения на полуострове.
"В основном такие объекты расположены в больших городах. На первом месте Симферополь, далее – по количеству населения. Но мы не будем разделять южные регионы, центральные, восточные или северные. Я считаю, что подход должен быть одинаков ко всем", – отметил Конивченко.
Для нарушителей обновленного закона установят меру наказания вплоть до аннулирования лицензии, добавил он. При этом отметил, что в Крыму предпринимателей, торгующих алкоголем без лицензии, сейчас не выявляют.
"Такого практически нет. Тех, кто реализует алкогольную продукцию со двора, с машин, из-под полы, в частном секторе – такого нет на протяжении уже 3-4 лет, фактов таких мы не выявляем. Нарушать закон становится дорого: штрафы довольно высоки. Для индивидуальных предпринимателей это от 500 тысяч рублей до миллиона, для юридических лиц – от 3 до 5 миллионов вплоть до аннулирования юрлица", – заключил представитель профильного министерства.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Местные власти в праве ограничить время продажи всей алкогольной продукции, включая пиво.
Изменения в закон, направленные на ужесточение борьбы с "наливайками", приняли 14 февраля. Новые нормы вступают в силу 1 апреля 2024 года.
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