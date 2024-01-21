https://crimea.ria.ru/20240121/pochemu-voznikaet-alkogolnaya-zavisimost-i-kak-spastis-1134242712.html

Почему возникает алкогольная зависимость и как спастись

Почему возникает алкогольная зависимость и как спастись - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Почему возникает алкогольная зависимость и как спастись

Российские наркологи стали выявлять алкогольную зависимость у 12-летних подростков, чего не было никогда, при этом впервые за десять лет фиксируется рост числа... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T20:51

2024-01-21T20:51

2024-01-21T20:51

радио "спутник в крыму"

алкоголь

общество

здоровье

совет эксперта

владимир каторгин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Российские наркологи стали выявлять алкогольную зависимость у 12-летних подростков, чего не было никогда, при этом впервые за десять лет фиксируется рост числа людей самых разных возрастов с таким диагнозом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.Число людей с алкогольной зависимостью впервые растет, хотя до этого на протяжении десятилетия наблюдался спад. Согласно данным Росстата (сборник "Здравоохранение в России-2023"), в 2022-м году врачи зафиксировали 54,2 тысячи вновь выявленных пациентов, страдающих алкоголизмом, тогда как за 2010-2021 годы число таких людей сократилось вдвое, со 100 до 53 тысяч.По словам Каторгина, пока наблюдается не столько явное увеличение, сколько колебание показателей, и чтобы вычислить с погрешностью все более точно, понадобится еще лет десять.Но и сегодня можно сказать, что число пьющих людей гораздо больше. Поскольку приведенная статистика "не учитывает долю тех, кто не страдает синдромом зависимости, не ходит к наркологам и не лечится", при этом регулярно пьет."То есть, не учитывается бытовое пьянство. Мы не знаем, какое количество таких граждан в стране. Это люди, которые употребляют в неделю более 2-3 порций алкоголя (эквивалентно 150 мл спирта – ред.). А дальше у каждого все развивается по-разному", – говорит Каторгин.По словам врача, факторов развития алкогольной зависимости из-за увлечения спиртным несколько, но чаще всего это результат того, что люди таким образом "лечат" свою тревогу, бессонницу и плохое настроение."Алкоголь, действительно, универсальный антидепрессант. Но не надо забывать, что на следующий день он дает обратный эффект и даже усиливает все то, чем вы страдали. Поэтому "лечиться" так, конечно, нельзя", – подчеркнул Каторгин.Он отметил, что жертвами алкогольной зависимости "часто становятся люди одинокие, за которыми нет никакого контроля". Причем не важно, сколько им лет, и мужчины это или женщины. Но немало и тех, у кого есть семьи, и кто оправдывает свой алкоголизм разными способами, считая больными кого угодно, только не себя.Алкоголизм среди несовершеннолетнихВсе процессы происходят еще быстрее у несовершеннолетних, где картина сегодня, по словам специалиста, несколько удручающая."Сейчас алкоголизм, к сожалению, помолодел. И наркологи ставят синдром зависимости ребятам в 12 – 14 лет, чего раньше не было никогда", – сказал нарколог.Каторгин подчеркивает: предотвратить беду, в которую может попасть или уже неосознанно попал человек, тем более ребенок, помогут искренние, доверительные беседы с близкими, неравнодушными людьми.Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко сообщила, что в республике растет число случаев тяжелых осложнений до летального исхода на почве алкоголизма, причем возраст таких пациентов достаточно молодой. Читайте также на РИА Новости Крым:Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье

https://crimea.ria.ru/20240109/v-rossii-zapretili-prodavat-detyam-alkogolnoe-morozhenoe-1134069460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, общество, здоровье, совет эксперта, владимир каторгин, новости