Рейтинг@Mail.ru
Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240106/vrach-otsenil-populyarnye-metody-ostatsya-trezvym-pri-obilnom-zastole-1126217340.html
Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье
Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье
Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T21:23
2024-01-06T21:23
совет эксперта
марина шоренко
общество
здоровье
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2024
зож
вкусно и полезно
диетология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/51/1118515135_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_31e5fcf2aac18b3d90536d58e2f542cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали у главного внештатного психиатра-нарколога минздрава республики Марины Шоренко о том, какие народные методы действительно работают, и как можно сохранять трезвость во время застолья дольше.Сливочное маслоОдин из самых популярных народных методов дольше быть трезвым гласит о том, что за некоторое время перед употреблением алкоголя нужно съесть кусочек сливочного масла."Если употреблять перед приемом алкоголя жиры, в данном случае сливочное масло, то газированные алкогольные напитки будут меньше воздействовать сразу. Но при этом количество алкоголя, которое всосалось, не изменится. Единственное, что может быть — первая часть опьянения будет чуть-чуть сглажена, не будет сразу резкого подъема. Но это касается только газированных алкогольных напитков", — рассказала врач.Активированный угольВторым способом по популярности можно назвать активированный уголь. Легенда гласит, что если перед застольем выпить достаточное количество черных таблеток опьянение наступит гораздо позже."Любой активированный уголь на себя "тянет" все вещества, которые поступают в организм, в том числе и алкоголь. Но если вы хотите выпить, но при этом не опьянеть, у меня возникает вопрос — зачем? Если вы не хотите пьянеть — не пейте", — порекомендовала специалист.Аспирин и витаминыЕще один народный метод — употребление лекарственных препаратов и витаминов, которые обычно помогают после алкогольной вечеринки, но с небольшой разницей — принять их рекомендуется еще до того, как соберетесь выпить. Советчики часто рекомендуют аспирин, витамин С или янтарную кислоту."Сама по себе ацетилсалициловая кислота не влияет на процесс метаболизма никоим образом. Что качается витаминных препаратов — они могут чуть-чуть быстрее запустить ферменты, но не намного. А вот на постинтоксикационный синдром может повлиять янтарная кислота. Но не до употребления алкоголя, а уже после его приема", — объяснила врач.По ее словам, янтарная кислота помогает быстрее утилизировать продукты распада алкоголя, которые и являются основной причиной плохого самочувствия с утра."Она способствует тому, что быстрее запускаются процессы и быстрее утилизируются последствия. На сам алкоголь она не влияет", — добавила Шоренко.ВодаСледующим народным методом борьбы с опьянением считается вода. Предполагается, что если запивать алкоголь большим количеством воды — пьянеть будешь дольше."Вода разводит алкоголь. Но она нужна, если вы хотите снять интоксикацию. При этом нужно придерживаться водно-солевого баланса. Вода вымывается из организма с определенным количеством солей, поэтому нужно всегда чередовать обычную питьевую воду, например, с соками, минералкой или щелочной водой. Но это не для того, чтобы медленнее пьянеть", — предупредила эксперт.Она отметила, что в любом случае поступившее количество алкоголя будет переработано организмом, но подчеркнула, что для снятия постинтоксикации вода отлично подходит.Пить и не пьянетьВ заключении специалист предложила альтернативный метод дольше оставаться трезвым во время застолья.
https://crimea.ria.ru/20230109/dietolog-nazval-poleznoe-blyudo-dlya-pokhudeniya-posle-novogodnikh-prazdnikov-1126302091.html
https://crimea.ria.ru/20230106/dvenadtsat-blyud-i-chto-to-krugloe-pravila-rozhdestvenskogo-stola-1125684144.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/51/1118515135_132:0:1572:1080_1920x0_80_0_0_8af109fa1007f34f2beb9fc12922751f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, марина шоренко, общество, здоровье, новый год 2024, зож, вкусно и полезно, диетология
Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье

Нарколог назвал лучшие способы оставаться трезвым во время застолья

21:23 06.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиета
Диета - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали у главного внештатного психиатра-нарколога минздрава республики Марины Шоренко о том, какие народные методы действительно работают, и как можно сохранять трезвость во время застолья дольше.

Сливочное масло

Один из самых популярных народных методов дольше быть трезвым гласит о том, что за некоторое время перед употреблением алкоголя нужно съесть кусочек сливочного масла.
"Если употреблять перед приемом алкоголя жиры, в данном случае сливочное масло, то газированные алкогольные напитки будут меньше воздействовать сразу. Но при этом количество алкоголя, которое всосалось, не изменится. Единственное, что может быть — первая часть опьянения будет чуть-чуть сглажена, не будет сразу резкого подъема. Но это касается только газированных алкогольных напитков", — рассказала врач.

Активированный уголь

Вторым способом по популярности можно назвать активированный уголь. Легенда гласит, что если перед застольем выпить достаточное количество черных таблеток опьянение наступит гораздо позже.
"Любой активированный уголь на себя "тянет" все вещества, которые поступают в организм, в том числе и алкоголь. Но если вы хотите выпить, но при этом не опьянеть, у меня возникает вопрос — зачем? Если вы не хотите пьянеть — не пейте", — порекомендовала специалист.
Ложка и вилка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января 2023, 08:51
Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников

Аспирин и витамины

Еще один народный метод — употребление лекарственных препаратов и витаминов, которые обычно помогают после алкогольной вечеринки, но с небольшой разницей — принять их рекомендуется еще до того, как соберетесь выпить. Советчики часто рекомендуют аспирин, витамин С или янтарную кислоту.
"Сама по себе ацетилсалициловая кислота не влияет на процесс метаболизма никоим образом. Что качается витаминных препаратов — они могут чуть-чуть быстрее запустить ферменты, но не намного. А вот на постинтоксикационный синдром может повлиять янтарная кислота. Но не до употребления алкоголя, а уже после его приема", — объяснила врач.
По ее словам, янтарная кислота помогает быстрее утилизировать продукты распада алкоголя, которые и являются основной причиной плохого самочувствия с утра.
"Она способствует тому, что быстрее запускаются процессы и быстрее утилизируются последствия. На сам алкоголь она не влияет", — добавила Шоренко.

Вода

Следующим народным методом борьбы с опьянением считается вода. Предполагается, что если запивать алкоголь большим количеством воды — пьянеть будешь дольше.
"Вода разводит алкоголь. Но она нужна, если вы хотите снять интоксикацию. При этом нужно придерживаться водно-солевого баланса. Вода вымывается из организма с определенным количеством солей, поэтому нужно всегда чередовать обычную питьевую воду, например, с соками, минералкой или щелочной водой. Но это не для того, чтобы медленнее пьянеть", — предупредила эксперт.
Она отметила, что в любом случае поступившее количество алкоголя будет переработано организмом, но подчеркнула, что для снятия постинтоксикации вода отлично подходит.

Пить и не пьянеть

В заключении специалист предложила альтернативный метод дольше оставаться трезвым во время застолья.
"Если вы хотите оставаться трезвым, но в компании делать вид — пожалуйста, все мы с вами актеры. Но лучше находиться с такими людьми, с которыми вам комфортно, вот и все", — раскрыла секрет эксперт.
Каша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января 2023, 18:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Двенадцать блюд и что-то круглое: правила рождественского стола
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСовет экспертаМарина ШоренкоОбществоЗдоровьеНовый год 2024ЗОЖВкусно и полезноДиетология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49Главное за день: 6 января
21:23Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье
20:56Новогодние традиции народов Крыма: игры, обряды, застолье
20:28Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ
20:14Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
19:58Крымский мост открыли для проезда
19:25ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены
19:14Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением
18:45Крымский мост закрыт для проезда третий раз за день
18:41Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
18:30Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
18:13Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
17:53Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
17:31Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели
17:06Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту
16:49На подлете к Белгороду сбита воздушная цель
16:41Внук Хрущева умер в Москве
16:25Крымский мост открыт для движения
16:20В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку
16:13В Белгороде отменили праздничные богослужения
Лента новостейМолния