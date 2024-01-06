https://crimea.ria.ru/20240106/vrach-otsenil-populyarnye-metody-ostatsya-trezvym-pri-obilnom-zastole-1126217340.html

Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье

Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье

Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T21:23

2024-01-06T21:23

2024-01-06T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали у главного внештатного психиатра-нарколога минздрава республики Марины Шоренко о том, какие народные методы действительно работают, и как можно сохранять трезвость во время застолья дольше.Сливочное маслоОдин из самых популярных народных методов дольше быть трезвым гласит о том, что за некоторое время перед употреблением алкоголя нужно съесть кусочек сливочного масла."Если употреблять перед приемом алкоголя жиры, в данном случае сливочное масло, то газированные алкогольные напитки будут меньше воздействовать сразу. Но при этом количество алкоголя, которое всосалось, не изменится. Единственное, что может быть — первая часть опьянения будет чуть-чуть сглажена, не будет сразу резкого подъема. Но это касается только газированных алкогольных напитков", — рассказала врач.Активированный угольВторым способом по популярности можно назвать активированный уголь. Легенда гласит, что если перед застольем выпить достаточное количество черных таблеток опьянение наступит гораздо позже."Любой активированный уголь на себя "тянет" все вещества, которые поступают в организм, в том числе и алкоголь. Но если вы хотите выпить, но при этом не опьянеть, у меня возникает вопрос — зачем? Если вы не хотите пьянеть — не пейте", — порекомендовала специалист.Аспирин и витаминыЕще один народный метод — употребление лекарственных препаратов и витаминов, которые обычно помогают после алкогольной вечеринки, но с небольшой разницей — принять их рекомендуется еще до того, как соберетесь выпить. Советчики часто рекомендуют аспирин, витамин С или янтарную кислоту."Сама по себе ацетилсалициловая кислота не влияет на процесс метаболизма никоим образом. Что качается витаминных препаратов — они могут чуть-чуть быстрее запустить ферменты, но не намного. А вот на постинтоксикационный синдром может повлиять янтарная кислота. Но не до употребления алкоголя, а уже после его приема", — объяснила врач.По ее словам, янтарная кислота помогает быстрее утилизировать продукты распада алкоголя, которые и являются основной причиной плохого самочувствия с утра."Она способствует тому, что быстрее запускаются процессы и быстрее утилизируются последствия. На сам алкоголь она не влияет", — добавила Шоренко.ВодаСледующим народным методом борьбы с опьянением считается вода. Предполагается, что если запивать алкоголь большим количеством воды — пьянеть будешь дольше."Вода разводит алкоголь. Но она нужна, если вы хотите снять интоксикацию. При этом нужно придерживаться водно-солевого баланса. Вода вымывается из организма с определенным количеством солей, поэтому нужно всегда чередовать обычную питьевую воду, например, с соками, минералкой или щелочной водой. Но это не для того, чтобы медленнее пьянеть", — предупредила эксперт.Она отметила, что в любом случае поступившее количество алкоголя будет переработано организмом, но подчеркнула, что для снятия постинтоксикации вода отлично подходит.Пить и не пьянетьВ заключении специалист предложила альтернативный метод дольше оставаться трезвым во время застолья.

https://crimea.ria.ru/20230109/dietolog-nazval-poleznoe-blyudo-dlya-pokhudeniya-posle-novogodnikh-prazdnikov-1126302091.html

https://crimea.ria.ru/20230106/dvenadtsat-blyud-i-chto-to-krugloe-pravila-rozhdestvenskogo-stola-1125684144.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, марина шоренко, общество, здоровье, новый год 2024, зож, вкусно и полезно, диетология