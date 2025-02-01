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Крымский мост – свежие данные по пробкам - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост – свежие данные по пробкам
Крымский мост – свежие данные по пробкам - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Крымский мост – свежие данные по пробкам
Днем в субботу пробка у досмотровых пунктов со стороны Тамани сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T15:07
2025-02-01T15:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Днем в субботу пробка у досмотровых пунктов со стороны Тамани сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным.Пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани образовалась в субботу в 11:00. Тогда проезда ожидали 43 автомобиля. Каждый час число машин в очереди сокращалось.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрывать целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – свежие данные по пробкам

У Крымского моста со стороны Тамани проезда ждут 28 машин

15:07 01.02.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Днем в субботу пробка у досмотровых пунктов со стороны Тамани сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 28 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным.
Пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани образовалась в субботу в 11:00. Тогда проезда ожидали 43 автомобиля. Каждый час число машин в очереди сокращалось.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрывать целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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