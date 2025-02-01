https://crimea.ria.ru/20250201/krymskiy-most--svezhie-dannye-po-probkam-1143843525.html

Крымский мост – свежие данные по пробкам

Крымский мост – свежие данные по пробкам - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Крымский мост – свежие данные по пробкам

Днем в субботу пробка у досмотровых пунктов со стороны Тамани сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T15:07

2025-02-01T15:07

2025-02-01T15:07

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Днем в субботу пробка у досмотровых пунктов со стороны Тамани сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным.Пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани образовалась в субботу в 11:00. Тогда проезда ожидали 43 автомобиля. Каждый час число машин в очереди сокращалось.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрывать целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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