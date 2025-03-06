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В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине
В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине
"Мирным планом" Франция и Великобритания пытаются добиться передышки для ВСУ и не допустить обвала фронта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T15:41
2025-03-06T15:29
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
франция
великобритания
украина
новости
в мире
всу (вооруженные силы украины)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. "Мирным планом" Франция и Великобритания пытаются добиться передышки для ВСУ и не допустить обвала фронта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Париж и Лондон надеются в ближайшие дни завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, который на первых этапах предусматривал бы краткое перемирие. Этот план они собираются представить президенту США Дональду Трампу.При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой, указала дипломат.Она отметила, что Москва не поддерживает подобные "планы" и выступает за "твердые договоренности об окончательном урегулировании"."Без этого всего некие "передышки", "перегруппировки" - это все абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату", - добавила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия УкраинеМакрон инициирует дискуссию о применении ядерного оружияСША перестали делиться разведданными с Украиной
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, франция, великобритания, украина, новости, в мире, всу (вооруженные силы украины), политика
В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине

"Мирный план" Франции и Британии по Украине призван добиться передышки для ВСУ – Захарова

15:41 06.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. "Мирным планом" Франция и Великобритания пытаются добиться передышки для ВСУ и не допустить обвала фронта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Париж и Лондон надеются в ближайшие дни завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, который на первых этапах предусматривал бы краткое перемирие. Этот план они собираются представить президенту США Дональду Трампу.

"В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта. Эта пауза может быть использована Киевом при помощи союзников на Западе для укрепления собственного военного потенциала и для последующих попыток реванша", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой, указала дипломат.
Она отметила, что Москва не поддерживает подобные "планы" и выступает за "твердые договоренности об окончательном урегулировании".
"Без этого всего некие "передышки", "перегруппировки" - это все абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату", - добавила Захарова.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваФранцияВеликобританияУкраинаНовостиВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)Политика
 
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