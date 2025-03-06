https://crimea.ria.ru/20250306/v-rossii-nazvali-skrytuyu-tsel-plana-frantsii-i-britanii-po-ukraine-1144708754.html

В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине

В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине

"Мирным планом" Франция и Великобритания пытаются добиться передышки для ВСУ и не допустить обвала фронта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T15:41

2025-03-06T15:41

2025-03-06T15:29

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

франция

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. "Мирным планом" Франция и Великобритания пытаются добиться передышки для ВСУ и не допустить обвала фронта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Париж и Лондон надеются в ближайшие дни завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, который на первых этапах предусматривал бы краткое перемирие. Этот план они собираются представить президенту США Дональду Трампу.При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой, указала дипломат.Она отметила, что Москва не поддерживает подобные "планы" и выступает за "твердые договоренности об окончательном урегулировании"."Без этого всего некие "передышки", "перегруппировки" - это все абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату", - добавила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия УкраинеМакрон инициирует дискуссию о применении ядерного оружияСША перестали делиться разведданными с Украиной

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2025

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, франция, великобритания, украина, новости, в мире, всу (вооруженные силы украины), политика