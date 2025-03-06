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ЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова

ЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова - РИА Новости Крым, 06.03.2025

ЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала союзников активно вооружать Украину и превратить ее в "стального дикобраза", что с немецкого переводится как... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T16:00

2025-03-06T16:00

2025-03-06T16:00

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала союзников активно вооружать Украину и превратить ее в "стального дикобраза", что с немецкого переводится как "шипованная свинья". На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фон дер Ляйен ранее призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".По словам дипломата, киевский режим "уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно истер себе колени в этой позиции".Официальный представитель МИД добавила, что заявления представителей западных стран подтверждают тот факт, что роль, которую исполняет Украина, определяют за рубежом, а не в Киеве.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон инициирует дискуссию о применении ядерного оружияВойна с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии СтармераЕвропа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, урсула фон дер ляйен, германия, в мире, политика, новости