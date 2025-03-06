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Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены
Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены
Правительство России приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T16:44
2025-03-06T16:44
2025-03-06T16:44
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дети
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Правительство России приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. При этом предоставлять подтверждающие справки из учебных заведений не нужно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Ранее порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование.При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было. Теперь никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется."Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаВ Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионыВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
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россия, правительство россии, михаил мишустин, дети, поезд, общество, транспорт, новости
Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены
В России дети от 10 до 18 лет круглый год смогут ездить в поездах за полцены без справок
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Правительство России приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. При этом предоставлять подтверждающие справки из учебных заведений не нужно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Стоимость проезда в поездах дальнего следования для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет составит половину стоимости от взрослого билета по такому же направлению. Это правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий за исключением скоростных поездов", - говорится в сообщении.
Ранее порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование.
При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было. Теперь никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется.
"Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.
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