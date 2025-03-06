https://crimea.ria.ru/20250306/spravki-bolshe-ne-nuzhny-deti-budut-ezdit-v-poezdakh-po-rossii-za-poltseny-1144710945.html

Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены

Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены

Правительство России приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T16:44

2025-03-06T16:44

2025-03-06T16:44

россия

правительство россии

михаил мишустин

дети

поезд

общество

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Правительство России приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. При этом предоставлять подтверждающие справки из учебных заведений не нужно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Ранее порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование.При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было. Теперь никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется."Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаВ Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионыВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, дети, поезд, общество, транспорт, новости