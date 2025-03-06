https://crimea.ria.ru/20250306/vsadnik-bez-golovy-zachem-evropa-dobivaetsya-u-trampa-voyny-s-rossiey-1144705310.html

"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией - РИА Новости Крым, 06.03.2025

"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

Европа сегодня – это группа лидеров либерального проекта США, которому президент Дональд Трамп "отрубил голову". Но против РФ они продолжают идти по инерции,... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T15:06

2025-03-06T15:06

2025-03-06T15:06

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

эммануэль макрон

кир стармер

франция

великобритания

сша

политика

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Европа сегодня – это группа лидеров либерального проекта США, которому президент Дональд Трамп "отрубил голову". Но против РФ они продолжают идти по инерции, потому что, как и для нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского, гарантией их сохранения у власти может быть только война. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Вадим Колесниченко, комментируя заявления руководителей Англии и Франции о поддержке Киева.Токсичные активыПо словам Колесниченко, "что Европа, что Украина для Трампа – токсичные активы, от которых нужно избавиться поскорее", потому что времени у него не так много."Трамп хочет построить совершенно новую модель миропорядка – триаду: США, Китай и Россия – и готов уходить из Европы. Она понимает, что осталась ни с чем. И что делать? Затягивать войну", – сказал политолог.Всадник без головыИскать силы, чтобы продолжать конфликт с Россией, Европу вынуждает группа лидеров, созданных в рамках либерального проекта Америки, "которому Трамп на территории США отрубил голову", считает Колесниченко.Вдохновитель антитрампистовРечь идет прежде всего о Великобритании и Франции, которые используют "торпеду в лице Зеленского", сказал Колесниченко.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал организатором и вдохновителем антитрампистов, которые активно заявляют о своих интересах, добавил он."И все саммиты, которые собирал Стармер, при всей своей глупости, формировали некую единую позицию", – заметил Колесниченко.В Овальном кабинете на встрече с Трампом Зеленский выполнил роль, "которую ему накачали именно в Великобритании", чтобы сорвать переговорный процесс США с Россией, подчеркнул политолог.Боевой галльский петухВ отличие от недавно пришедшего к власти Стармера перспективы лидера Франции Эммануэля Макрона – политическое небытие через 1,5 года, полагает Колесниченко.При этом у Парижа, в отличие от Лондона, заметно больший пехотный и бронетанковый потенциал, а ядерное оружие – около 200 носителей – в собственности Франции, тогда как в Британии такое вооружение контролируется США, подчеркнул эксперт.Это и вселило в Макрона смелость заявлять о необходимости продолжать конфликт на Украине и использовать французский "ядерный зонтик" для защиты Европы, считает он."Это паническое заявление – желание Макрона перехватить инициативу у Стармера", – добавил Колесниченко.Но все саммиты, собранные Макроном, оказались собраниями неудачников, где никто не мог ничего предложить на фоне выхода США и России на контакт. А сам французский лидер, примеряющий шляпу Наполеона, вернулся из Вашингтона с позицией Трампа, добавил политолог.Пасьянс сложилсяОднако считать, что Макрон, а тем более Стармер, уже готовы отказаться от своих целей, преждевременно, считает Колесниченко."Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что некоторые представители Европы просили Трампа продлить прокси-войну Америки с Россией хотя бы на год, чтобы РФ потеряла потенциал и сдалась. Кто из европейцев был у него за последние две недели? президент Польши Анджей Дуда, Стармер и Макрон. Пасьянс сложился", – сказал политолог.База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России >>>Теперь, по мнению эксперта, "безголовая" Европа будет добиваться у Трампа гарантий безопасности со стороны США для своих "миротворцев", которых готова отправить на Украину - территорию прокси-марионетки - после урегулирования конфликта.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации выступил против перемирия на Украине, инициировал дискуссию об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" всего Евросоюза, а также заявил, что воинские контингенты из Европы могут быть развернуты на Украине после достижения мира.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Макрона к нации: главные заявления Война с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине

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вадим колесниченко, мнения, эммануэль макрон, кир стармер, франция, великобритания, сша, политика, дональд трамп, украина, россия