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Крымская весна изменила геополитику – Константинов - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Крымская весна изменила геополитику – Константинов
Крымская весна изменила геополитику – Константинов - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Крымская весна изменила геополитику – Константинов
События Крымской весны стали поворотными для всей России и положили старт большим геополитическим сдвигам во всем мире. Об этом заявил глава крымского... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T14:44
2025-03-06T14:44
крымская весна
владимир константинов
крым
россия
политика
в мире
общество
геополитика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. События Крымской весны стали поворотными для всей России и положили старт большим геополитическим сдвигам во всем мире. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинова в интервью телеканалу "Миллет", посвященному 11-й годовщине событий Крымской весны."11 лет назад весь Крым встрепенулся, все поняли, что той Украины уже нет. Мало того, что мы так и не стали для них родными, в конце концов, за наше терпение они еще и приняли для себя национальную идею уничтожить нашу автономию, уничтожить русский язык, все наши святыни, да и нас с вами – все это вместе и объединило народ в такой порыв", – напомнил Константинов.По его мнению, решение Президента России Владимира Путина и всех крымчан о воссоединении Крыма с РФ не только спасло полуостров от гражданской войны, но и переформатировало всю геополитику.По его мнению, исторические крымские события 11-летней давности развернули Россию, а теперь даже Запад к пониманию неизбежности переустройства мировых взаимоотношений."Конечно, и многополярный мир, и возвращение к традиционным ценностям. Сегодня уже и американцы это декларируют – это приятно… Еще год назад никто и помыслить не мог, что такое вообще возможно. И вот теперь выясняется, что весь мир встрепенулся. Это все пошло от Крымской весны, мы дали четкий импульс", – выразил уверенность глава Госсовета республики.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографикаКак крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 годаГоспереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская весна, владимир константинов, крым, россия, политика, в мире, общество, геополитика
Крымская весна изменила геополитику – Константинов

Крымская весна положила старт большим геополитическим сдвигам – Константинов.

14:44 06.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымская весна
Крымская весна
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. События Крымской весны стали поворотными для всей России и положили старт большим геополитическим сдвигам во всем мире. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинова в интервью телеканалу "Миллет", посвященному 11-й годовщине событий Крымской весны.
"11 лет назад весь Крым встрепенулся, все поняли, что той Украины уже нет. Мало того, что мы так и не стали для них родными, в конце концов, за наше терпение они еще и приняли для себя национальную идею уничтожить нашу автономию, уничтожить русский язык, все наши святыни, да и нас с вами – все это вместе и объединило народ в такой порыв", – напомнил Константинов.
По его мнению, решение Президента России Владимира Путина и всех крымчан о воссоединении Крыма с РФ не только спасло полуостров от гражданской войны, но и переформатировало всю геополитику.
"К событиям Крымской весны мы, без всякого преувеличения, относимся как к спусковому крючку переформатирования всех международных отношений. После нас начали сдвигаться целые пласты, сразу начали обозначаться враги, которые прятались за шторами, назывались красивым названием "партнеры", – сказал Константинов.
По его мнению, исторические крымские события 11-летней давности развернули Россию, а теперь даже Запад к пониманию неизбежности переустройства мировых взаимоотношений.
"Конечно, и многополярный мир, и возвращение к традиционным ценностям. Сегодня уже и американцы это декларируют – это приятно… Еще год назад никто и помыслить не мог, что такое вообще возможно. И вот теперь выясняется, что весь мир встрепенулся. Это все пошло от Крымской весны, мы дали четкий импульс", – выразил уверенность глава Госсовета республики.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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