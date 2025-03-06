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Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел
Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел
Информация о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с так называемой оппозицией главы киевского режима Владимира Зеленского –... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T15:29
2025-03-06T15:29
2025-03-06T17:22
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
мнения
дональд трамп
сша
петр порошенко*
юлия тимошенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Информация о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с так называемой оппозицией главы киевского режима Владимира Зеленского – Юлией Тимошенко и Петром Порошенко* – является вбросом как минимум по двум причинам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные члены команды американского президента Дональда Трампа тайно контактируют с экс-премьером и экс-президентом Украины Юлией Тимошенко и Петром Порошенко*. Оба позиционируют себя людьми, с которыми договориться проще, чем с Владимиром Зеленским, и с ними обсуждалась возможность провести выборы на Украине, отмечается в материале.По словам Колесниченко, у американцев действительно очень разветвленная сеть агентуры на территории Украины, с большим историческим прошлым – "это как минимум 20-летние "закладки", заметил он.Однако подобные статьи просто вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию в политических верхах Украины, убежден эксперт.Есть и другая причина, по которой такого рода "новости" не стоит воспринимать всерьез, и связана она с ролью самого Зеленского, считает эксперт.Колесниченко подчеркнул, что с начала СВО глава киевского режима Владимир Зеленский находится под охраной спецназа Великобритании, о чем Трамп хорошо знает и помнит.Как и о том, что под особым контролем Британии теперь и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, и он "по всем опросам в три раза перекрывает рейтинги Зеленского", который не собирается уходить в отставку, добавил эксперт.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и ЗалужногоОблава на Порошенко*: может ли экс-президент Украины вернуться к властиБывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
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вадим колесниченко, мнения, дональд трамп, сша, петр порошенко*, юлия тимошенко
Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел
Тайные переговоры США с Тимошенко и Порошенко* назвали вбросом
15:29 06.03.2025 (обновлено: 17:22 06.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым.
Информация о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с так называемой оппозицией главы киевского режима Владимира Зеленского – Юлией Тимошенко и Петром Порошенко* – является вбросом как минимум по двум причинам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные члены команды американского президента Дональда Трампа тайно контактируют с экс-премьером и экс-президентом Украины Юлией Тимошенко и Петром Порошенко*. Оба позиционируют себя людьми, с которыми договориться проще, чем с Владимиром Зеленским, и с ними обсуждалась возможность провести выборы на Украине, отмечается в материале.
По словам Колесниченко, у американцев действительно очень разветвленная сеть агентуры на территории Украины, с большим историческим прошлым – "это как минимум 20-летние "закладки", заметил он.
Однако подобные статьи просто вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию в политических верхах Украины, убежден эксперт.
"Эти люди находились под контролем приснопамятной USAID
. Это представители "демов
". Поэтому считать, что с ними реально ведут такие переговоры, я бы не стал", – сказал Колесниченко.
Есть и другая причина, по которой такого рода "новости" не стоит воспринимать всерьез, и связана она с ролью самого Зеленского, считает эксперт.
Колесниченко подчеркнул, что с начала СВО глава киевского режима Владимир Зеленский находится под охраной спецназа Великобритании, о чем Трамп хорошо знает и помнит.
Как и о том, что под особым контролем Британии теперь и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, и он "по всем опросам в три раза перекрывает рейтинги Зеленского", который не собирается уходить в отставку, добавил эксперт.
"Поэтому пока на Украине у власти Зеленский, контролируемый Великобританией, ни о каких выборах речи быть не может. С кем бы США ни вели там переговоры, пока там Зеленский, они бессмысленны в принципе", – подытожил политолог.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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