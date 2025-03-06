https://crimea.ria.ru/20250306/kontakty-komandy-trampa-s-timoshenko-i-poroshenko--pravda-ili-vymysel-1144706758.html

Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел

Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел

Информация о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с так называемой оппозицией главы киевского режима Владимира Зеленского –... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T15:29

2025-03-06T15:29

2025-03-06T17:22

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

дональд трамп

сша

петр порошенко*

юлия тимошенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Информация о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с так называемой оппозицией главы киевского режима Владимира Зеленского – Юлией Тимошенко и Петром Порошенко* – является вбросом как минимум по двум причинам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные члены команды американского президента Дональда Трампа тайно контактируют с экс-премьером и экс-президентом Украины Юлией Тимошенко и Петром Порошенко*. Оба позиционируют себя людьми, с которыми договориться проще, чем с Владимиром Зеленским, и с ними обсуждалась возможность провести выборы на Украине, отмечается в материале.По словам Колесниченко, у американцев действительно очень разветвленная сеть агентуры на территории Украины, с большим историческим прошлым – "это как минимум 20-летние "закладки", заметил он.Однако подобные статьи просто вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию в политических верхах Украины, убежден эксперт.Есть и другая причина, по которой такого рода "новости" не стоит воспринимать всерьез, и связана она с ролью самого Зеленского, считает эксперт.Колесниченко подчеркнул, что с начала СВО глава киевского режима Владимир Зеленский находится под охраной спецназа Великобритании, о чем Трамп хорошо знает и помнит.Как и о том, что под особым контролем Британии теперь и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, и он "по всем опросам в три раза перекрывает рейтинги Зеленского", который не собирается уходить в отставку, добавил эксперт.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и ЗалужногоОблава на Порошенко*: может ли экс-президент Украины вернуться к властиБывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, дональд трамп, сша, петр порошенко*, юлия тимошенко