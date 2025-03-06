Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250306/v-sevastopole-budut-sudit-muzhchinu-za-ograblenie-khrama-1144710760.html
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
Суд в Севастополе рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T16:35
2025-03-06T16:35
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_15c82f021f4358ef25d9455d7672536d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.По данным ведомства, в августе прошлого года один из мужчин ночью проник через витраж в помещение Свято-Никольского храма-памятника и похитил оттуда золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, он разбил защитное стекло на иконах Святителя Николая Чудотворца Мирликийского и Богородицы Иерусалимской. Его подельник в это время ожидал в машине внизу и наблюдал за обстановкой.Нанесенный святыне ущерб оценили 820 тысяч рублей.Сотрудники полиции оперативно установили личности преступников и задержали их в районе Крымского моста. Одного из обвиняемых заключили под стражу и в дальнейшем осудили к на два года и один месяц исправительной колонии строгого режима.Второй участник преступления скрылся в ходе следствия и находился в розыске. Впоследствии его удалось задержать. Он взят под стражу и предстанет перед судом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин украл у соседа медали и кортики ветеранаВ Крыму вор-домушник украл награды ветеранаВ Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллион
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f97357e57a50f2f7d7f6ae75ce303e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма

В Севастополе будут судить мужчину за кражу из храма ювелирных изделий на 800 тысяч рублей

16:35 06.03.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрест. Архивное фото
Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
По данным ведомства, в августе прошлого года один из мужчин ночью проник через витраж в помещение Свято-Никольского храма-памятника и похитил оттуда золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, он разбил защитное стекло на иконах Святителя Николая Чудотворца Мирликийского и Богородицы Иерусалимской. Его подельник в это время ожидал в машине внизу и наблюдал за обстановкой.
Нанесенный святыне ущерб оценили 820 тысяч рублей.
Сотрудники полиции оперативно установили личности преступников и задержали их в районе Крымского моста. Одного из обвиняемых заключили под стражу и в дальнейшем осудили к на два года и один месяц исправительной колонии строгого режима.
Второй участник преступления скрылся в ходе следствия и находился в розыске. Впоследствии его удалось задержать. Он взят под стражу и предстанет перед судом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчанин украл у соседа медали и кортики ветерана
В Крыму вор-домушник украл награды ветерана
В Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллион
 
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16
17:10Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после открытия движения
16:49Рейд в Севастополе открыли
16:47Крымский мост открыт для проезда
16:44Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены
16:35В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
16:15В Севастополе закрыли рейд
16:09Крымский мост закрыт для автомобилей
16:07Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
16:00ЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова
15:41В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по Украине
15:29Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел
15:16Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
15:06"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией
14:56Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
14:44Крымская весна изменила геополитику – Константинов
14:36Собака набросилась на мужчину в Севастополе
14:25Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции
14:12Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки
13:56В Ленинском районе Крыма будет громко – работают саперы
Лента новостейМолния