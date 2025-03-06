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В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
Суд в Севастополе рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T16:35
2025-03-06T16:35
2025-03-06T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.По данным ведомства, в августе прошлого года один из мужчин ночью проник через витраж в помещение Свято-Никольского храма-памятника и похитил оттуда золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, он разбил защитное стекло на иконах Святителя Николая Чудотворца Мирликийского и Богородицы Иерусалимской. Его подельник в это время ожидал в машине внизу и наблюдал за обстановкой.Нанесенный святыне ущерб оценили 820 тысяч рублей.Сотрудники полиции оперативно установили личности преступников и задержали их в районе Крымского моста. Одного из обвиняемых заключили под стражу и в дальнейшем осудили к на два года и один месяц исправительной колонии строгого режима.Второй участник преступления скрылся в ходе следствия и находился в розыске. Впоследствии его удалось задержать. Он взят под стражу и предстанет перед судом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин украл у соседа медали и кортики ветеранаВ Крыму вор-домушник украл награды ветеранаВ Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллион
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя
В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
В Севастополе будут судить мужчину за кражу из храма ювелирных изделий на 800 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
По данным ведомства, в августе прошлого года один из мужчин ночью проник через витраж в помещение Свято-Никольского храма-памятника и похитил оттуда золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, он разбил защитное стекло на иконах Святителя Николая Чудотворца Мирликийского и Богородицы Иерусалимской. Его подельник в это время ожидал в машине внизу и наблюдал за обстановкой.
Нанесенный святыне ущерб оценили 820 тысяч рублей.
Сотрудники полиции оперативно установили личности преступников и задержали их в районе Крымского моста. Одного из обвиняемых заключили под стражу и в дальнейшем осудили к на два года и один месяц исправительной колонии строгого режима.
Второй участник преступления скрылся в ходе следствия и находился в розыске. Впоследствии его удалось задержать. Он взят под стражу и предстанет перед судом.
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