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Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции
Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции
Резкие антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона объясняются желанием политика продать себя на внешнеполитической арене, поскольку внутри... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T14:25
2025-03-06T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Резкие антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона объясняются желанием политика продать себя на внешнеполитической арене, поскольку внутри страны он уже окончательно провалился. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".По словам политолога, именно такую линию Макрон проводил в период президентства в США Джо Байдена, пытаясь показать, что он играет хоть какую-то роль в украинском конфликте. Но когда в Белый дом вернулся Дональд Трамп, позиции французского лидера "сильно просели"."Трамп начал отмахиваться от Макрона, как от назойливой мухи. И сейчас Макрон пытается как-то набрать себе очки и продать себя же Соединенным Штатам. Потому что никакого иного варианта поддерживать свой рейтинг внутри Франции у него нет совершенно", - добавил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – ЛавровМакрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – КиселевМакрон выступил против перемирия на Украине
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андрей манойло, мнения, эммануэль макрон, франция, политика, сша, новости
Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции

Макрон своей "ядерной риторикой" пытается продать себя для внешней аудитории - политолог

14:25 06.03.2025
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo Justin Tallis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Резкие антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона объясняются желанием политика продать себя на внешнеполитической арене, поскольку внутри страны он уже окончательно провалился. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".
"Макрон пытается сейчас продать себя для внешней аудитории. В самой Франции он уже исчерпал возможности завоевывать голоса избирателей и даже хотя бы удерживать их, потому что в социальном плане, в сфере внутренней политики у него сплошные провалы. Он себя дискредитировал, а сейчас пытается реабилитироваться, показав себя "крупной фигурой", с которой на внешнеполитической арене "считаются", - сказал Манойло.
По словам политолога, именно такую линию Макрон проводил в период президентства в США Джо Байдена, пытаясь показать, что он играет хоть какую-то роль в украинском конфликте. Но когда в Белый дом вернулся Дональд Трамп, позиции французского лидера "сильно просели".
"Трамп начал отмахиваться от Макрона, как от назойливой мухи. И сейчас Макрон пытается как-то набрать себе очки и продать себя же Соединенным Штатам. Потому что никакого иного варианта поддерживать свой рейтинг внутри Франции у него нет совершенно", - добавил эксперт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАндрей МанойлоМненияЭммануэль МакронФранцияПолитикаСШАНовости
 
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