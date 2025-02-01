https://crimea.ria.ru/20250201/avtobus-s-turistami-rukhnul-s-gornoy-trassy-na-pkhukete--raneny-rossiyane-1143841539.html

Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне

Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне

Двое россиян пострадали в результате падения туристического автобуса с горной трассы на острове Пхукет в Таиланде. Об этом со ссылкой на генеральное консульство РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T13:39

2025-02-01T13:39

2025-02-01T13:39

таиланд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Двое россиян пострадали в результате падения туристического автобуса с горной трассы на острове Пхукет в Таиланде. Об этом со ссылкой на генеральное консульство России в городе Пхукет пишет РИА Новости.Авария произошла на трассе между районами Карон и Патонг.17 января в ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них в тяжелом состоянии. ДТП с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошло на Южном скоростном шоссе, автобус на высокой скорости врезался в грузовик. Водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. Всего, по данным издания, в автобусе находились около 30 российских туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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пхукет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, пхукет, происшествия, в мире, дтп, транспорт, логистика, новости, общество