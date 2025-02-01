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Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне
Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне
Двое россиян пострадали в результате падения туристического автобуса с горной трассы на острове Пхукет в Таиланде. Об этом со ссылкой на генеральное консульство РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T13:39
2025-02-01T13:39
2025-02-01T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Двое россиян пострадали в результате падения туристического автобуса с горной трассы на острове Пхукет в Таиланде. Об этом со ссылкой на генеральное консульство России в городе Пхукет пишет РИА Новости.Авария произошла на трассе между районами Карон и Патонг.17 января в ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них в тяжелом состоянии. ДТП с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошло на Южном скоростном шоссе, автобус на высокой скорости врезался в грузовик. Водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. Всего, по данным издания, в автобусе находились около 30 российских туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет, происшествия, в мире, дтп, транспорт, логистика, новости, общество
Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне
На Пхукете при падении туристического автобуса с горной трассы пострадали двое россиян