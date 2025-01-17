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Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке
В ДТП с туристическим автобусом и грузовиком на Шри-Ланке пострадали не менее 19 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Ada Derana. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T10:03
2025-01-17T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В ДТП с туристическим автобусом и грузовиком на Шри-Ланке пострадали не менее 19 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Ada Derana.Издание уточняет, что авария произошла на Южном скоростном шоссе: автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика. Водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в базовый госпиталь Тангалле.Всего, по данным издания, в автобусе находились около 30 российских туристов. При этом РИА Новости отмечают, что российское посольство на Шри-Ланке не подтверждает информацию о пострадавших: никто из россиян за помощью в связи с этим инцидентом пока не обращался.Российские туристы пострадали в прошлом году в дорожно-транспортном происшествии в Турции, в Анталии. Автобус врезался в бетонный столб на въезде на мостовой перекресток.11 человек погибли и более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции в декабре 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту АнтальиЖуткая авария фуникулера в Турции: людей с высоты спасают альпинистыАвтобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком
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дтп, происшествия, новости, россия, шри-ланка, в мире
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке

Россияне пострадали на Шри-Ланке при столкновении автобуса с грузовиком

10:03 17.01.2025 (обновлено: 10:20 17.01.2025)
 
© Ada DeranaДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке
ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке
© Ada Derana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В ДТП с туристическим автобусом и грузовиком на Шри-Ланке пострадали не менее 19 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Ada Derana.
"Не менее 19 россиян пострадали при столкновении автобуса, перевозившего группу иностранных туристов, с грузовиком на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.
Издание уточняет, что авария произошла на Южном скоростном шоссе: автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика. Водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в базовый госпиталь Тангалле.
Всего, по данным издания, в автобусе находились около 30 российских туристов. При этом РИА Новости отмечают, что российское посольство на Шри-Ланке не подтверждает информацию о пострадавших: никто из россиян за помощью в связи с этим инцидентом пока не обращался.
Российские туристы пострадали в прошлом году в дорожно-транспортном происшествии в Турции, в Анталии. Автобус врезался в бетонный столб на въезде на мостовой перекресток.
11 человек погибли и более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции в декабре 2023 года.
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