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Зачем Трампу Гренландия – военный эксперт

Зачем Трампу Гренландия – военный эксперт - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Зачем Трампу Гренландия – военный эксперт

Президент США Дональд Трамп добьется контроля над Гренландией "в том или ином формате", поскольку ставит цель обеспечить Америку разведданными о действиях... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T06:57

2025-03-06T06:57

2025-03-06T06:57

радио "спутник в крыму"

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп добьется контроля над Гренландией "в том или ином формате", поскольку ставит цель обеспечить Америку разведданными о действиях России, в том числе ее ядерных стратегических сил в северных районах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Выступая перед Конгрессом 5 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".По мнению Горбачева, несмотря на провокационность и яркость высказываний Трампа, ко всем "заявлениям, которые прозвучали с момента его приход в Белый дом, нужно относиться с величайшей серьезностью".Яркое подтверждение тому – Панамский канал, отметил он."В последние дни стала поступать информация о том, что китайцев оттуда выдавили. И если американцы не берут канал полностью под себя, то сейчас решен вопрос по поводу входа туда американских компаний. Не мытьем, так катаньем тема Панамского канала в формате Трампа уже закрыта, этот проект им реализован. То же самое касается в перспективе и Дании", – сказал Горбачев.По его мнению, Трамп и его команда сделают Копенгагену такие предложения, "от которых датчане не смогут отказаться".Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь >>Он отметил, что сейчас в США и Канаде реализуются проекты по строительству ледокольного флота, который способен действовать в северных широтах, решая широкий спектр задач."Пока в этом плане у нас конкурентов нет – я имею в виду Севморпуть и ближайшие наши зоны к Арктике. Но конкуренты могут попытаться если не опередить нас, то попробовать догнать", – добавил он.Но главное, что район, близкий к Северному полюсу, арктическая зона характеризуется активной деятельностью атомных подлодок, решающих стратегические задачи, подчеркнул Горбачев. Именно там находятся районы боевого патрулирования российского подводного флота с 1962 года, заметил он."Они осваивают район в плане мореплавания и применения оружия. Есть у нас вооружение, которое позволяет всплывать сквозь толщу льда, стрелять из арктических глубин", – сказал Горбачев.В этой связи эксперт считает, что администрация Трампа рассматривает Гренландию для осуществления целого комплекса задач. Это не только добыча полезных ископаемых и развитие проектов, связанных с логистикой и транспортными коммуникациями, но и решение задач, связанных с обороной, безопасностью и контролем – в том числе за действиями России.Он считает, что это не противоречит последним заявлениям Трампа о желании мира на Украине, поскольку не означает, что США перестают быть для России противником. Хотя бы потому, что "они не изменили свои стратегические документы", подчеркнул Горбачев.Ранее эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев, комментируя желание Трампа присоединить Гренландию к США, заявил, что Запад в лице Америки стремится создать угрозу для России на Севере за счет усиления НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Трампа к Конгрессу США – главное Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, михаил горбачев, новости, мнения, гренландия, северный морской путь, дональд трамп, сша