https://crimea.ria.ru/20250117/1143421312.html

12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство

12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство - РИА Новости Крым, 17.01.2025

12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство

В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T10:30

2025-01-17T10:30

2025-01-17T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ Германа Федорова.По поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения в субботу, 18 января, выедет в больницу в Тангалле, где разместили пострадавших.ДТП с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошло на Южном скоростном шоссе, автобус на высокой скорости врезался в грузовик.Издание Ada Derana сообщало, что водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. Всего, по данным издания, в автобусе находились около 30 российских туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенкаАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавшихДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

шри-ланка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, шри-ланка, новости, россия, в мире