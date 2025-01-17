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12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство
12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство - РИА Новости Крым, 17.01.2025
12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство
В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T10:30
2025-01-17T10:30
2025-01-17T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ Германа Федорова.По поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения в субботу, 18 января, выедет в больницу в Тангалле, где разместили пострадавших.ДТП с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошло на Южном скоростном шоссе, автобус на высокой скорости врезался в грузовик.Издание Ada Derana сообщало, что водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. Всего, по данным издания, в автобусе находились около 30 российских туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенкаАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавшихДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
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дтп, происшествия, шри-ланка, новости, россия, в мире
12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке - посольство
В ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян - посольство