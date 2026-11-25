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Страховка от военных рисков для автоперевозчиков в Крыму - что надо знать

Страховка от военных рисков для автоперевозчиков в Крыму - что надо знать - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Страховка от военных рисков для автоперевозчиков в Крыму - что надо знать

Программы страхования от военных рисков начали работать для автоперевозчиков Крыма. Выплаты уже получили перевозчики товаров первой необходимости, чьи... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T21:33

2026-11-25T21:33

2026-11-25T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Программы страхования от военных рисков начали работать для автоперевозчиков Крыма. Выплаты уже получили перевозчики товаров первой необходимости, чьи транспортные средства пострадали в результате реализации военных рисков. Как получить компенсацию ущерба и на каких основаниях – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова.Механизм предусматривает выплаты только тем, кто застраховался по данной программе, разработанной Минфином, обратила внимание она. В частности, государственную поддержку могут получить именно перевозчики, включенные в определенный перечень на сайте Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).Однако, по словам Оксаны Пыловой, также активно развивается и добровольное страхование перевозчиков – теперь и оно включает военные риски, хотя ранее по Гражданскому кодексу этот пункт всегда был исключением для покрытия страховкой."В сегодняшней ситуации все оперативно пересмотрено, и страховые компании идут в сторону запросов клиентов и представляют свои добровольные виды страхования и перевозчиков, имущества, грузов и людей, которые участвуют в этих перевозках, как на добровольной коммерческой основе, так и на коммерческой основе, но с государственной поддержкой для снижения стоимости страховки, включающей военные риски", - подтвердила она.Председатель комитета по страхованию также разъяснила, чем государственная компенсация ущерба отличается от добровольного страхования имущества."Когда ты сам страхуешь свой риск, ты всегда получишь именно столько, сколько заявил в договоре о стоимость продукта. То есть это - лимит ответственности. Этим страхование, отличается от именно мер поддержки и некоторых компенсационных выплат. Когда действительно что-то очень сильно страдает, государство иногда идет навстречу гражданам и бизнесу и делает некие компенсационные выплаты, но они не всегда могут покрыть ущерб полностью. Страхование же позволяет полностью получить выплату, а не частично", - объяснила собеседница.Сейчас, по информации эксперта, в связи с военными событиями, условия страхования в Крыму стали чуть сложнее, страховщики их пересматривают и анализируют."Во-первых, стоимость страхования сейчас увеличена. Чем обстановка напряженнее, тем вероятнее риск порчи товара, попадания и т.д., и, конечно, страховые компании оценивают этот риск. Легче тем, кто успел застраховаться в начале или середине года, а тем, кто заново хотят сейчас купить страховку - приходится искать и выбирать из того, что есть", - пояснила Пылова.Механизм страхования автоперевозчиков и компенсации им военных рисков на полуострове пока только налаживается, считает спикер."Очень сложно привезти только конкретный товар или только те медикаменты, которые входят в список. Груз всегда в миксе, в сборе, и что-то будет покрываться, а что-то не будет. Но я думаю, что минфин очень четко собирает обратную связь и министерство экономического развития Крыма тоже собирает страховщиков и узнает, что нужно сделать или изменить для того, чтобы бизнесу было легче", - отметила эксперт.После предоставления соответствующих документов, выплаты осуществляются по закону в течение 10 дней, уведомила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начались выплаты по страхованию военных рисковСальдо рассказал о страховании перевозчиков от военных рисковСтало известно, от чего россияне чаще всего страхуют своих близких

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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