Маргарита Симоньян награждена медалью "Росгвардии"
Маргарита Симоньян награждена медалью Росгвардии "За боевое содружество"
© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© Фото : RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян медаль "За боевое содружество". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Москве состоялась рабочая встреча Золотова с Маргаритой Симоньян. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия ведомства и медиахолдинга в сфере информационного освещения служебно-боевой деятельности войск Росгвардии. Особое внимание было уделено организации работы журналистов телеканала при подготовке материалов о выполнении военнослужащими и сотрудниками Росгвардии служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
"По завершении рабочей части встречи директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов вручил Маргарите Симоньян ведомственную награду – медаль "За боевое содружество". Награда вручена за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Симоньян поблагодарила главу ведомства за высокую оценку, а также подарила директору Росгвардии свою новую книгу "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".