https://crimea.ria.ru/20261125/margarita-simonyan-nagrazhdena-medalyu-rosgvardii-1161405264.html

Маргарита Симоньян награждена медалью "Росгвардии"

Маргарита Симоньян награждена медалью "Росгвардии" - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Маргарита Симоньян награждена медалью "Росгвардии"

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян медаль "За боевое... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T21:46

2026-11-25T21:46

2026-11-25T21:46

виктор золотов

маргарита симоньян

rt

международная медиагруппа "россия сегодня"

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян медаль "За боевое содружество". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Москве состоялась рабочая встреча Золотова с Маргаритой Симоньян. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия ведомства и медиахолдинга в сфере информационного освещения служебно-боевой деятельности войск Росгвардии. Особое внимание было уделено организации работы журналистов телеканала при подготовке материалов о выполнении военнослужащими и сотрудниками Росгвардии служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Симоньян поблагодарила главу ведомства за высокую оценку, а также подарила директору Росгвардии свою новую книгу "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор золотов, маргарита симоньян, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), награды