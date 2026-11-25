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Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа
Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа
В Севастополе задержали 60-летнего мужчину, который разнес автомобиль соседа топором, а затем грозился его убить, сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T21:45
2026-11-25T21:45
2026-11-25T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 60-летнего мужчину, который разнес автомобиль соседа топором, а затем грозился его убить, сообщили в региональной полиции.По информации МВД, причиной конфликта стал вопрос парковки. 60‑летнему мужчине не понравилось, где 42-летний сосед поставил автомобиль, и он попросил его переставить. В ответ получил грубый отказ. После выпитого спиртного, пенсионер вооружился топором и стал крушить соседскую машину.Участковый по Гагаринскому району задержал правонарушителя и доставил в отдел.Сейчас в отношении дебошира возбуждены уголовные дела по фактам "умышленного повреждения имущества" и "угрозы убийством", ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окнаАвиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-МоскваСевастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате
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Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа
В Севастополе пенсионер разнес авто соседа топором из-за парковочного места
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 60-летнего мужчину, который разнес автомобиль соседа топором, а затем грозился его убить, сообщили в региональной полиции.
По информации МВД, причиной конфликта стал вопрос парковки. 60‑летнему мужчине не понравилось, где 42-летний сосед поставил автомобиль, и он попросил его переставить. В ответ получил грубый отказ. После выпитого спиртного, пенсионер вооружился топором и стал крушить соседскую машину.
"Ущерб от такой "акции возмездия" составил более 68 тысяч рублей. Когда хозяин авто выбежал на шум, дебошир не остановился, начал сыпать оскорблениями и угрожать, - отметили в МВД.
Участковый по Гагаринскому району задержал правонарушителя и доставил в отдел.
Сейчас в отношении дебошира возбуждены уголовные дела по фактам "умышленного повреждения имущества" и "угрозы убийством", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее житель Севастополя нанес
своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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