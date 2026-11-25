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Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа

Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Пенсионер из Севастополя топором разнес машину соседа

В Севастополе задержали 60-летнего мужчину, который разнес автомобиль соседа топором, а затем грозился его убить, сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T21:45

2026-11-25T21:45

2026-11-25T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 60-летнего мужчину, который разнес автомобиль соседа топором, а затем грозился его убить, сообщили в региональной полиции.По информации МВД, причиной конфликта стал вопрос парковки. 60‑летнему мужчине не понравилось, где 42-летний сосед поставил автомобиль, и он попросил его переставить. В ответ получил грубый отказ. После выпитого спиртного, пенсионер вооружился топором и стал крушить соседскую машину.Участковый по Гагаринскому району задержал правонарушителя и доставил в отдел.Сейчас в отношении дебошира возбуждены уголовные дела по фактам "умышленного повреждения имущества" и "угрозы убийством", ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окнаАвиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-МоскваСевастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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