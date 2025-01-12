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Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка
Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка
Микроавтобус с детьми попал в аварию в Алтайском крае, пострадали четыре ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T20:11
2025-01-12T21:17
происшествия
республика алтай
алтайский край
новости
дтп
автобус
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Микроавтобус с детьми попал в аварию в Алтайском крае, пострадали четыре ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, приведших к происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения.В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси.Также в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП в Крыму с начала годаАвтобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семероСнес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани
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РИА Новости Крым
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происшествия, республика алтай, алтайский край, новости, дтп, автобус, дети
Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка

Четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

20:11 12.01.2025 (обновлено: 21:17 12.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Микроавтобус с детьми попал в аварию в Алтайском крае, пострадали четыре ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.
"Предварительно установлено, что 12.01.2025 в городе Бийске произошло ДТП. Автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет", – сказано в сообщении.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, приведших к происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения.
В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси.
Также в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.
Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.
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ПроисшествияРеспублика АлтайАлтайский крайНовостиДТПАвтобусдети
 
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