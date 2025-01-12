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Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка

Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка

Микроавтобус с детьми попал в аварию в Алтайском крае, пострадали четыре ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T20:11

2025-01-12T20:11

2025-01-12T21:17

происшествия

республика алтай

алтайский край

новости

дтп

автобус

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Микроавтобус с детьми попал в аварию в Алтайском крае, пострадали четыре ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, приведших к происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения.В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси.Также в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП в Крыму с начала годаАвтобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семероСнес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани

республика алтай

алтайский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика алтай, алтайский край, новости, дтп, автобус, дети