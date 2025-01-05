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Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро
Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро
В Питкярантском районе Карелии на автомобильной дороге Ляскеля-Питкяранта произошло ДТП, автобус с туристами из различных регионов России съехал в кювет и... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T13:32
2025-01-05T13:32
2025-01-05T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Питкярантском районе Карелии на автомобильной дороге Ляскеля-Питкяранта произошло ДТП, автобус с туристами из различных регионов России съехал в кювет и опрокинулся.На месте работают сотрудники МЧС, полиция и медики, сообщали в предварительной информации МЧС РФ по республике Карелия.Как в своем Telegram-канале сообщал глава минздрава региона Михаил Охлопков, всего в салоне находилось 43 человека, шестерых из семи пострадавших госпитализировали в больницы местных населенных пунктов.Среди травм, которые получили туристы, Охлопков назвал переломы конечностей и травмы грудной клетки.В автобусе находились жители Москвы Белгорода, Курска и Воронежа.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП."Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгород, воронеж, карелия, дтп, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здоровье, общество, москва
Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро
В Карелии в ДТП с туристическим автобусом пострадали семь человек
13:32 05.01.2025 (обновлено: 13:34 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Питкярантском районе Карелии на автомобильной дороге Ляскеля-Питкяранта произошло ДТП, автобус с туристами из различных регионов России съехал в кювет и опрокинулся.
На месте работают сотрудники МЧС, полиция и медики, сообщали в предварительной информации МЧС РФ по республике Карелия.
Как в своем Telegram-канале сообщал глава минздрава региона Михаил Охлопков, всего в салоне находилось 43 человека, шестерых из семи пострадавших госпитализировали в больницы местных населенных пунктов.
Среди травм, которые получили туристы, Охлопков назвал переломы конечностей и травмы грудной клетки.
В автобусе находились жители Москвы Белгорода, Курска и Воронежа.
Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.
"Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.
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