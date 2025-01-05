https://crimea.ria.ru/20250105/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-karelii-postradali-semero-1143107092.html

Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро

Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро

В Питкярантском районе Карелии на автомобильной дороге Ляскеля-Питкяранта произошло ДТП, автобус с туристами из различных регионов России съехал в кювет и... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T13:32

2025-01-05T13:32

2025-01-05T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Питкярантском районе Карелии на автомобильной дороге Ляскеля-Питкяранта произошло ДТП, автобус с туристами из различных регионов России съехал в кювет и опрокинулся.На месте работают сотрудники МЧС, полиция и медики, сообщали в предварительной информации МЧС РФ по республике Карелия.Как в своем Telegram-канале сообщал глава минздрава региона Михаил Охлопков, всего в салоне находилось 43 человека, шестерых из семи пострадавших госпитализировали в больницы местных населенных пунктов.Среди травм, которые получили туристы, Охлопков назвал переломы конечностей и травмы грудной клетки.В автобусе находились жители Москвы Белгорода, Курска и Воронежа.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП."Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, воронеж, карелия, дтп, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здоровье, общество, москва