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С пляжей Судака собрали шесть тонн загрязнений мазутом
С пляжей Судака собрали шесть тонн загрязнений мазутом - РИА Новости Крым, 06.01.2025
С пляжей Судака собрали шесть тонн загрязнений мазутом
Загрязнения мазутом побережья в городском округе Судак незначительные, жители города и чиновники, отвечающие за ситуацию, справляются своими силами. Об этом... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T18:25
2025-01-06T18:25
2025-01-06T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Загрязнения мазутом побережья в городском округе Судак незначительные, жители города и чиновники, отвечающие за ситуацию, справляются своими силами. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Кирилл Чебышев.По его словам, 6 января, в понедельник, на работах было задействовано 30 человек – сотрудники администрации, депутатский корпус и волонтеры. А вот пляжи, которые примыкают к территории арт-кластера "Таврида", убирали совместно с "тавридовцами".Также было спасено несколько измазанных в мазуте птиц.При этом сотрудники все время мониторят вверенную им территорию на предмет новых загрязнений."У нас по всему побережью задействованы четыре мониторинговые группы. Мы каждое утро с 8 часов, как только светает, начинаем мониторить полностью все побережье", – подчеркнул глава администрации.Как сообщил член общественного совета города Судака Александр Кирьяков, три последних дня администрации "Тавриды-Арт" и города убирали пляжи "Академический", "Ракета" и берег вблизи теплохода "Багратион" по бухте Капсель.Ранее глава министерства природы Крыма Ольга Шевцова заявляла, что в Судаке по состонию на 5 января был выявлен один факт наличия нефтепродуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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судак, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, чебышев, экология, минприроды крыма, черное море
С пляжей Судака собрали шесть тонн загрязнений мазутом
Мазута в Судаке убирают волонтеры и депутаты
18:25 06.01.2025 (обновлено: 18:26 06.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Загрязнения мазутом побережья в городском округе Судак незначительные, жители города и чиновники, отвечающие за ситуацию, справляются своими силами. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Кирилл Чебышев.
По его словам, 6 января, в понедельник, на работах было задействовано 30 человек – сотрудники администрации, депутатский корпус и волонтеры. А вот пляжи, которые примыкают к территории арт-кластера "Таврида", убирали совместно с "тавридовцами".
Также было спасено несколько измазанных в мазуте птиц.
"У нас в Судаке открыт круглосуточный пункт по промывке птиц. Мы с ветеринарами и с волонтерами оказываем им первую помощь, отмываем их, а после передаем в парк "Тайган", - сказал Чебышев.
При этом сотрудники все время мониторят вверенную им территорию на предмет новых загрязнений.
"У нас по всему побережью задействованы четыре мониторинговые группы. Мы каждое утро с 8 часов, как только светает, начинаем мониторить полностью все побережье", – подчеркнул глава администрации.
Как сообщил член общественного совета города Судака Александр Кирьяков, три последних дня администрации "Тавриды-Арт" и города убирали пляжи "Академический", "Ракета" и берег вблизи теплохода "Багратион" по бухте Капсель.
"Удалось собрать 6 тонн загрязненных мазутом водорослей, камней и песка - сегодня их отправили в перерабатывающий центр", - написал он на своей странице в социальной сети.
Ранее глава министерства природы Крыма Ольга Шевцова заявляла, что в Судаке по состонию на 5 января был выявлен один факт наличия нефтепродуктов.
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