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Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе
Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе
120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T14:40
2025-01-06T14:40
севастополь
михаил развожаев
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
пляжи
пляжи крыма
волонтеры
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. 120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Организованная группа волонтеров … работает сегодня на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа задействована в уборке в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Задействованы порядка 120 добровольцев, мы обеспечили их средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки", – говорится в информации.По словам губернатора, ситуацию в акватории у Севастополя мониторит аварийно-спасательное подразделение Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы, два катера-бонопостановщика готовы в любой момент при обнаружении пятен мазута на воде ликвидировать их, чтобы минимизировать выброс мазута на берег.Он напоминает, что за 5 января было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. 6 января эта работа продолжена: к обеду вывезено еще 6 тонн."Грунт, загрязненный мазутом, вывозит и утилизирует севастопольское предприятие, у которого есть все необходимые формы допуска, специализированная грузовая техника, лицензия на работу с отходами 3-4 класса опасности", - утверждается в сообщении.20 пострадавших от нефтепродуктов птиц доставлены в ветлечебницу. Мониторинг всей береговой линии продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут из Черного моря убирают даже ночьюНовые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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60
севастополь, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, пляжи, пляжи крыма, волонтеры, экология
Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе

В Севастополе два катера Морспасслужбы готовы установить боны в случае обнаружения мазута

14:40 06.01.2025
 
© Telegran-канал Михаила РазвожаеваУборка от нефтепродуктов пляжей Севастополя
Уборка от нефтепродуктов пляжей Севастополя
© Telegran-канал Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. 120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Организованная группа волонтеров … работает сегодня на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа задействована в уборке в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Задействованы порядка 120 добровольцев, мы обеспечили их средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки", – говорится в информации.
По словам губернатора, ситуацию в акватории у Севастополя мониторит аварийно-спасательное подразделение Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы, два катера-бонопостановщика готовы в любой момент при обнаружении пятен мазута на воде ликвидировать их, чтобы минимизировать выброс мазута на берег.

"Незначительные пятна мазута сегодня утром были зафиксированы в районе парка Победы, их ликвидировала Спасательная служба Севастополя", - также сообщает Развожаев.

Он напоминает, что за 5 января было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. 6 января эта работа продолжена: к обеду вывезено еще 6 тонн.
"Грунт, загрязненный мазутом, вывозит и утилизирует севастопольское предприятие, у которого есть все необходимые формы допуска, специализированная грузовая техника, лицензия на работу с отходами 3-4 класса опасности", - утверждается в сообщении.
20 пострадавших от нефтепродуктов птиц доставлены в ветлечебницу. Мониторинг всей береговой линии продолжается.
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