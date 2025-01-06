https://crimea.ria.ru/20250106/mazut-obnaruzhili-na-poberezhe-u-parka-pobedy-v-sevastopole-1143126571.html

Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе

Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Мазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе

120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T14:40

2025-01-06T14:40

2025-01-06T14:40

севастополь

михаил развожаев

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. 120 волонтеров совместно со спасателями убирают мазутные пятна с пляжей Севастополя 6 января. Об этом в своем Telegran-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Организованная группа волонтеров … работает сегодня на пляжах Северной стороны в районе Качи, еще одна группа задействована в уборке в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута. Задействованы порядка 120 добровольцев, мы обеспечили их средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки", – говорится в информации.По словам губернатора, ситуацию в акватории у Севастополя мониторит аварийно-спасательное подразделение Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы, два катера-бонопостановщика готовы в любой момент при обнаружении пятен мазута на воде ликвидировать их, чтобы минимизировать выброс мазута на берег.Он напоминает, что за 5 января было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. 6 января эта работа продолжена: к обеду вывезено еще 6 тонн."Грунт, загрязненный мазутом, вывозит и утилизирует севастопольское предприятие, у которого есть все необходимые формы допуска, специализированная грузовая техника, лицензия на работу с отходами 3-4 класса опасности", - утверждается в сообщении.20 пострадавших от нефтепродуктов птиц доставлены в ветлечебницу. Мониторинг всей береговой линии продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут из Черного моря убирают даже ночьюНовые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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