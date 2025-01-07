https://crimea.ria.ru/20250107/v-sevastopole-vyyavili-tri-novykh-ochaga-zagryazneniya-mazutom-1143160155.html

В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом

В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом

В Севастополе новые пятна мазута обнаружили на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T19:18

2025-01-07T19:18

2025-01-07T19:30

севастополь

разлив мазута

михаил развожаев

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе новые пятна мазута обнаружили на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.7 января новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. В течение дня с севастопольского побережья убрали 1,5 тонн загрязненного мазутом грунта. Всего с начала работ собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 126,3 тонны.На Северной стороне города работают 240 человек и 25 единиц техники. Профильным службам помогают порядка 150 волонтеров, в том числе местные жители.В государственной ветеринарной лечебнице проходят реабилитацию 82 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов, добавил губернатор.Вечером 7 января единичные участки загрязненные мазутом обнаружили на побережье Евпатории. По данным главы городской администрации Александра Юрьева, коммунальные службы уже приступили к сбору загрязненного грунта. В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как очищают побережье Севастополя от мазута – видеоМороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамВ "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории

https://crimea.ria.ru/20250107/skolko-ptits-pogiblo-v-krymu-ot-razliva--mazuta-1143149611.html

севастополь

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, разлив мазута, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология