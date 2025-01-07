В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом
В Севастополе новые пятна мазута появились на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте – Развожаев
19:18 07.01.2025 (обновлено: 19:30 07.01.2025)
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе новые пятна мазута обнаружили на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
7 января новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня были обнаружены новые пятна мазута на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи, спасательная служба ликвидирует эти загрязнения своими силами, помощь волонтеров здесь пока не требуется", - написал он в Telegram-канале.
В течение дня с севастопольского побережья убрали 1,5 тонн загрязненного мазутом грунта. Всего с начала работ собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 126,3 тонны.
На Северной стороне города работают 240 человек и 25 единиц техники. Профильным службам помогают порядка 150 волонтеров, в том числе местные жители.
В государственной ветеринарной лечебнице проходят реабилитацию 82 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов, добавил губернатор.
Вечером 7 января единичные участки загрязненные мазутом обнаружили на побережье Евпатории. По данным главы городской администрации Александра Юрьева, коммунальные службы уже приступили к сбору загрязненного грунта.
В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.
По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено.
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