https://crimea.ria.ru/20250108/krym-voshel-v-desyatku-regionov-liderov-po-kolichestvu-turpoezdok-po-rossii-1143166102.html

Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России

Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России

Почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T10:45

2025-01-08T10:45

2025-01-08T11:24

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров. О этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров вошли Крым, Московская область, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставропольский край, сказано в сообщении.По данным Росстата, увеличивается и поток путешественников из-за рубежа. "Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, в Приморье – на 112%. Значительная часть туристов – путешественники из Китая", – сообщили в аппарате вице-премьера.В 2024 году отмечены две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где наблюдается увеличение турпоездок более чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов.Растущая популярность внутреннего туризма также стимулирует развитие горнолыжных курортов по всей стране, отмечается в сообщении. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской и Тверской областях, в Хабаровском крае."В этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии, кроме этого, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов, а будут построены два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе", – сказано в сообщении.Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма". С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

https://crimea.ria.ru/20241211/novye-investproekty-po-itogam-yamef-chto-oni-izmenyat-v-turizme-kryma-1142526586.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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