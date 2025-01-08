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Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
Почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T10:45
2025-01-08T10:45
2025-01-08T11:24
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров. О этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров вошли Крым, Московская область, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставропольский край, сказано в сообщении.По данным Росстата, увеличивается и поток путешественников из-за рубежа. "Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, в Приморье – на 112%. Значительная часть туристов – путешественники из Китая", – сообщили в аппарате вице-премьера.В 2024 году отмечены две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где наблюдается увеличение турпоездок более чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов.Растущая популярность внутреннего туризма также стимулирует развитие горнолыжных курортов по всей стране, отмечается в сообщении. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской и Тверской областях, в Хабаровском крае."В этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии, кроме этого, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов, а будут построены два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе", – сказано в сообщении.Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма". С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение
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Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
10:45 08.01.2025 (обновлено: 11:24 08.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров. О этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)", – сказано в сообщении.
По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров вошли Крым, Московская область, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставропольский край, сказано в сообщении.
По данным Росстата, увеличивается и поток путешественников из-за рубежа. "Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, в Приморье – на 112%. Значительная часть туристов – путешественники из Китая", – сообщили в аппарате вице-премьера.
В 2024 году отмечены две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где наблюдается увеличение турпоездок более чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов.
"Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны", – сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приведены в сообщении.
Растущая популярность внутреннего туризма также стимулирует развитие горнолыжных курортов по всей стране, отмечается в сообщении. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской и Тверской областях, в Хабаровском крае.
"В этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии, кроме этого, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов, а будут построены два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе", – сказано в сообщении.
Крым и еще восемь регионов России
получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма". С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров.
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