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Зеленский решил баллотироваться на второй срок - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Зеленский решил баллотироваться на второй срок
Зеленский решил баллотироваться на второй срок - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Зеленский решил баллотироваться на второй срок
Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T17:10
2025-01-08T17:19
владимир зеленский
новости
выборы
валерий залужный
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.При этом уточняется, что участие Зеленского в выборах состоится только при условии, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. В случае невыдвижения своей кандидатуры и участия в выборах на стороне Зеленского Залужному, по данным источников, предлагается первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте.20 мая 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.За время проведения специальной военной операции уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое. Кроме того, на протяжении года он упал с 77% (на конец 2023 года) до 52%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в подконтрольных Украине регионах Киевским международным институтом социологии (КМИС).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – ПутинВ Крыму предрекли самораспад Украины2024 год стал для Зеленского трагическим
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, выборы, валерий залужный, политика, в мире, украина
Зеленский решил баллотироваться на второй срок

Зеленский собирается баллотироваться на второй срок – СМИ

17:10 08.01.2025 (обновлено: 17:19 08.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"В окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что участие Зеленского в выборах состоится только при условии, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. В случае невыдвижения своей кандидатуры и участия в выборах на стороне Зеленского Залужному, по данным источников, предлагается первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте.
20 мая 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
За время проведения специальной военной операции уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое. Кроме того, на протяжении года он упал с 77% (на конец 2023 года) до 52%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в подконтрольных Украине регионах Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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