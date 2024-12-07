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В Крыму предрекли самораспад Украины

В Крыму предрекли самораспад Украины - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Крыму предрекли самораспад Украины

Самораспад Украины станет итогом мирного урегулирования, поскольку украинцы осознают, какую цену им пришлось заплатить за мнимую идею евроинтеграции страны... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T10:49

2024-12-07T10:49

2024-12-07T11:04

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выборы на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Самораспад Украины станет итогом мирного урегулирования, поскольку украинцы осознают, какую цену им пришлось заплатить за мнимую идею евроинтеграции страны. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. "Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины", - сказал он РИА Новости.По словам Константинова, стране не пережить будущих выборов президента.Украина не нужна в НАТОРанее Константинов отметил, что "за десять лет отщепенцы, захватившие власть на Украине в результате государственного переворота, сдали Западу все: землю, которую веками обустраивали и защищали их предки, культурные и исторические ценности, продали свою идентичность".При этом, по его словам, Европейский Союз не желает принимать Украину в свои ряды, поскольку разрушенная страна без людей во главе с нелегитимным руководством объединению не нужна.На этой неделе МИД Украины заявил об отказе Киева от любых "альтернатив, суррогатов или заменителей" полноправного членства в НАТО в качестве гарантий безопасности. При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. Внешнеполитическое ведомство страны называет меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности".По мнению политолога Дмитрия Журавлева, в условиях вооруженного конфликта на такое требование Киева не пойдет ни действующий американский президент Джо Байден, ни победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп. Поэтому, хотя соответствующее требование и прозвучало, Киев и сам слабо верит в его реализацию.Отложенные президентские выборыСрок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что он потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".В июле этого года Служба внешней разведки РФ выяснила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому во главе украинского государства. По данным ведомства, такие фигуры как лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатиейЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОПлан Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир константинов, крым, политика, мнения, выборы на украине