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Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день
Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день
ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска и нанесли удары по регионам России. Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле. В Крыму и Севастополе... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска и нанесли удары по регионам России. Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле. В Крыму и Севастополе продолжают ликвидировать последствия разлива мазута и спасают пострадавших птиц. Крым вошел в топ главных туристических направлений для россиян и иностранцев. Зеленский хочет баллотироваться на второй срок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииВ Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Пострадавших нет, пожар оперативно потушили. Ракетная атака не повлияла на работоспособность объекта.В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль ранена семейная пара.В ночь на среду украинские боевики также ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и автомобилю скорой помощи. В данном случае также обошлось без пострадавших.Над Азовским морем ночью были ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами. В частности, украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.Ситуация с разливом мазутаВ Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств.Как уточнили в пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. От мазута очищено почти 85 километров черноморского побережья.Также, по словам Аксенова, в Крыму создадут дополнительный павильон для спасения пострадавших птиц. О необходимости создания реабилитационного центра с участием государственных средств в среду завил Олег Зубков – директор парка львов "Тайган", куда сейчас везут зараженным мазутом пернатых. По его словам, число таких птиц постоянно растет на всем побережье Крыма от Керчи до Евпатории.В Севастополе тоже спасают птиц и продолжают работу по ликвидации последствия разлива нефтепродуктов: после разлива убрали более 126 тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Развожаев.Зеленский хочет второй срокГлава киевского режима Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу.Заявление МадуроСемь иностранныех наемников, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле, сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны. По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.Туризм в КрымуПочти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года. По итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров, сообщил 8 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день

Атаки на Энгельс и порт Бердянска и прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день

22:15 08.01.2025 (обновлено: 23:47 08.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска и нанесли удары по регионам России. Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле. В Крыму и Севастополе продолжают ликвидировать последствия разлива мазута и спасают пострадавших птиц. Крым вошел в топ главных туристических направлений для россиян и иностранцев. Зеленский хочет баллотироваться на второй срок.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на регионы России

В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Пострадавших нет, пожар оперативно потушили. Ракетная атака не повлияла на работоспособность объекта.
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль ранена семейная пара.
В ночь на среду украинские боевики также ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и автомобилю скорой помощи. В данном случае также обошлось без пострадавших.
Над Азовским морем ночью были ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами. В частности, украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.
Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
17:31
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная

Ситуация с разливом мазута

В Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств.
Как уточнили в пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. От мазута очищено почти 85 километров черноморского побережья.
Также, по словам Аксенова, в Крыму создадут дополнительный павильон для спасения пострадавших птиц. О необходимости создания реабилитационного центра с участием государственных средств в среду завил Олег Зубков – директор парка львов "Тайган", куда сейчас везут зараженным мазутом пернатых. По его словам, число таких птиц постоянно растет на всем побережье Крыма от Керчи до Евпатории.
В Севастополе тоже спасают птиц и продолжают работу по ликвидации последствия разлива нефтепродуктов: после разлива убрали более 126 тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Развожаев.
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13:30
Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы

Зеленский хочет второй срок

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США

Заявление Мадуро

Семь иностранныех наемников, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле, сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны. По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.
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09:17
Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе

Туризм в Крыму

Почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года. По итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров, сообщил 8 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Круговая панорама на ВВЦ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
08:48
От Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года
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Заголовок открываемого материала
22:15Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день
21:43Как выйти из долгих праздников без стресса и начать работать
21:16Змеиная красота: как гады помогают косметологам
20:48Как стать крымским моржом и не заболеть
20:33Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
20:16В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
19:53Аксенов и Митрополит Тихон вошли в совет по созданию передовых школ
19:33От мазута очистили почти 85 километров побережья
19:10Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц
18:37Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек
18:27При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья
18:10В Джанкое произошел пожар в двухэтажном доме
17:52Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ
17:31Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная
17:10Зеленский решил баллотироваться на второй срок
16:43Упавшую лошадь спасли из глубокой ямы в Щелкино
16:16Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза
15:39Трамп готовится объявить чрезвычайное экономическое положение в США
15:10ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
14:43Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе
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