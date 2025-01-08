https://crimea.ria.ru/20250108/ataki-vsu-i-plokhoy-prognoz-po-situatsii-s-mazutom-v-krymu-glavnoe-za-den-1143175066.html

Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день

Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день

ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска и нанесли удары по регионам России. Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле. В Крыму и Севастополе... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска и нанесли удары по регионам России. Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле. В Крыму и Севастополе продолжают ликвидировать последствия разлива мазута и спасают пострадавших птиц. Крым вошел в топ главных туристических направлений для россиян и иностранцев. Зеленский хочет баллотироваться на второй срок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииВ Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Пострадавших нет, пожар оперативно потушили. Ракетная атака не повлияла на работоспособность объекта.В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль ранена семейная пара.В ночь на среду украинские боевики также ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и автомобилю скорой помощи. В данном случае также обошлось без пострадавших.Над Азовским морем ночью были ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами. В частности, украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.Ситуация с разливом мазутаВ Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств.Как уточнили в пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. От мазута очищено почти 85 километров черноморского побережья.Также, по словам Аксенова, в Крыму создадут дополнительный павильон для спасения пострадавших птиц. О необходимости создания реабилитационного центра с участием государственных средств в среду завил Олег Зубков – директор парка львов "Тайган", куда сейчас везут зараженным мазутом пернатых. По его словам, число таких птиц постоянно растет на всем побережье Крыма от Керчи до Евпатории.В Севастополе тоже спасают птиц и продолжают работу по ликвидации последствия разлива нефтепродуктов: после разлива убрали более 126 тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Развожаев.Зеленский хочет второй срокГлава киевского режима Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу.Заявление МадуроСемь иностранныех наемников, в том числе трое с Украины, готовили террористические акции в Венесуэле, сообщил президент страны Николас Мадуро, все они задержаны. По данным Мадуро, с ноября по декабрь в Венесуэле задержаны 125 иностранцев 25 национальностей, прибывших для совершения терактов. В этой связи он призвал правоохранителей к максимальной бдительности и защите родины.Туризм в КрымуПочти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года. По итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров, сообщил 8 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250108/v-zonu-lesnogo-pozhara-v-los-andzhelese-popala-rezidentsiya-kamaly-kharris-1143164243.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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