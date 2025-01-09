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Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
Российская сторона оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T13:20
2025-01-09T13:20
крушение самолета в казахстане
ильхам алиев
дмитрий песков
кремль
россия
азербайджан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения лидера Азербайджана Ильхама Алиева в том, что историю с крушением самолета якобы пытаются замять.Песков добавил, что Россия "заинтересована в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы".Он также отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.В Росавиации позже заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января заявил, что "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами РФ, этой трагедии можно было бы избежать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крушение самолета в казахстане, ильхам алиев, дмитрий песков, кремль, россия, азербайджан, новости
Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Россия оказывает содействие в расследовании причин авиакатастрофы в Казахстане - Песков

13:20 09.01.2025
 
© МЧС КазахстанаМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© МЧС Казахстана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения лидера Азербайджана Ильхама Алиева в том, что историю с крушением самолета якобы пытаются замять.

"Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что президентом (России Владимиром) Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков добавил, что Россия "заинтересована в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы".
Он также отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
В Росавиации позже заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января заявил, что "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами РФ, этой трагедии можно было бы избежать".
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Крушение самолета в КазахстанеИльхам АлиевДмитрий ПесковКремльРоссияАзербайджанНовости
 
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