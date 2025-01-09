https://crimea.ria.ru/20250109/kreml-rf-okazyvaet-sodeystvie-v-rassledovanii-aviakatastrofy-v-aktau-1143188781.html

Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Российская сторона оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T13:20

2025-01-09T13:20

2025-01-09T13:20

крушение самолета в казахстане

ильхам алиев

дмитрий песков

кремль

россия

азербайджан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения лидера Азербайджана Ильхама Алиева в том, что историю с крушением самолета якобы пытаются замять.Песков добавил, что Россия "заинтересована в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы".Он также отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.В Росавиации позже заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января заявил, что "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами РФ, этой трагедии можно было бы избежать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241228/putin-izvinilsya-pered-alievym-za-krushenie-samoleta-1142997468.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в казахстане, ильхам алиев, дмитрий песков, кремль, россия, азербайджан, новости